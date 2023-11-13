Спасение под рукой: новое исследование на мышах проложило путь к доступной иммунотерапии рака

Ученые создали уникальный способ отбора лучших Т-клеток, а затем усилили их химерными рецепторами, что привело к полной ремиссии в течение 180 дней у подопытных грызунов.

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Новое исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета, знаменует собой значительный прогресс в иммунотерапии рака, направленный на создание более доступного и эффективного метода лечения. Традиционная иммунотерапия включает в себя сложный процесс извлечения и модификации иммунных клеток пациента с последующим их введением в организм. Этот метод, хотя и эффективен при некоторых видах рака, требует много времени и средств, пишет New Atlas.

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В исследованиях Калифорнийского университета основное внимание авторов уделялось гамма-дельта Т-клеткам — типу иммунных клеток, обладающих уникальной способностью использоваться от доноров, не вызывая иммунного отторжения. Это открывает путь к более универсальной форме иммунотерапии, заявляют ученые. Ключевым открытием стало определение биомаркера CD16, который помогает отбирать наиболее эффективные гамма-дельта Т-клетки от доноров. Затем эти клетки усиливаются двумя компонентами: химерными антигенными рецепторами (CAR) и интерлейкином-15 (IL-15), что повышает их противораковые способности.

Эффективность этих модифицированных клеток была проверена на моделях рака яичников, включая человеческие клетки и мышей. Примечательно, что у мышей, получавших гамма-дельта Т-клетки, содержащие компоненты CAR и IL-15, наблюдалась полная ремиссия в течение 180 дней, в то время как в контрольной группе выживаемость была значительно ниже. Этот успех позволяет предположить, что данный метод может быть более эффективным и безопасным по сравнению с существующими методами лечения.

Таким образом, данное исследование представляет собой многообещающий шаг на пути к созданию легкодоступного и массового иммунотерапевтического метода лечения рака, который может изменить подход к лечению рака во всем мире.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врач