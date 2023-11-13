Тайный вредитель. Ученые нашли связь между витамином В5 и развитием рака молочной железы

Новое исследование, изучавшее роль гена Мус в развитии рака, предоставило не самые утешительные результаты, выявив роль витамина в распространении смертельной болезни.

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Совместное исследование Института Фрэнсиса Крика, Национальной физической лаборатории и Имперского колледжа Лондона, выявило существенную связь между витамином B5 и ростом рака молочной железы у мышей. Исследование, финансируемое Cancer Research UK, было посвящено изучению роли гена Myc, вызывающего рак, пишет Science Daily.

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Ученые выяснили, что при высокой экспрессии Myc нарушает нормальные клеточные процессы, стимулируя рост и повышая зависимость от некоторых питательных веществ, включая витамин B5. Для изучения этих зависимостей использовались трансплантаты мышей и ткани рака молочной железы человека. С помощью масс-спектрометрической визуализации исследователи обнаружили более высокую концентрацию витамина B5 в областях с повышенным уровнем Myc, что также наблюдалось в биоптатах рака молочной железы человека.

Команда обнаружила, что Myc усиливает выработку мультивитаминного транспортера, способствуя повышенному всасыванию витамина B5 в клетки. Это поглощение было связано с ускорением роста клеток. Впоследствии было установлено, что диета с дефицитом витамина B5 замедляет рост опухоли как у мышей, так и при трансплантации человеческих тканей.

Исследование подчеркивает важнейшую роль витамина В5 в метаболизме и росте опухолей, хотя и предостерегает от простого ограничения потребления витамина В5 у онкологических больных в связи с его важной ролью в иммунной системе. В настоящее время исследователи изучают способы воздействия на метаболизм опухолей без ущерба для иммунной системы.

Петер Крейзалер, ранее работавший в Институте Крика, а теперь работающий в Кельнском университете, отмечает новый подход к анализу метаболизма опухолей и его потенциальные ограничения, связанные с использованием мышей с ослабленной иммунной системой. Исследовательская группа, включая Марию Юневу из Института Крика, подчеркивает сложность человеческих опухолей и проблемы, связанные с эффективным воздействием на метаболизм опухоли.

Исследование также указывает на возможность отслеживания уровня витамина B5 в качестве биомаркера для понимания генетической структуры опухоли и ее реакции на лечение. В сотрудничестве с Королевским колледжем Лондона группа разрабатывает трейсеры для витамина B5, чтобы выявить пациентов, которым подходит лечение, специфичное для микоза.

Дэвид Скотт, директор Cancer Grand Challenges, высоко оценивает усилия группы Rosetta по углублению понимания метаболизма опухолей и его значения для разработки новых методов лечения рака.

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