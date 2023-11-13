Таємний шкідник. Учені знайшли зв'язок між вітаміном В5 і розвитком раку молочної залози

Нове дослідження, що вивчало роль гена Мус у розвитку раку, надало не найутішніші результати, виявивши роль вітаміну в поширенні смертельної хвороби.

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Спільне дослідження Інституту Френсіса Кріка, Національної фізичної лабораторії та Імперського коледжу Лондона, виявило істотний зв'язок між вітаміном B5 і зростанням раку молочної залози у мишей. Дослідження, що фінансується Cancer Research UK, було присвячене вивченню ролі гена Myc, що викликає рак, пише Science Daily.

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Вчені з'ясували, що при високій експресії Myc порушує нормальні клітинні процеси, стимулюючи ріст і підвищуючи залежність від деяких поживних речовин, включно з вітаміном B5. Для вивчення цих залежностей використовувалися трансплантати мишей і тканини раку молочної залози людини. За допомогою мас-спектрометричної візуалізації дослідники виявили вищу концентрацію вітаміну B5 в ділянках із підвищеним рівнем Myc, що також спостерігалося в біоптатах раку молочної залози людини.

Команда виявила, що Myc посилює вироблення мультивітамінного транспортера, сприяючи підвищеному всмоктуванню вітаміну B5 у клітини. Це поглинання було пов'язане з прискоренням росту клітин. Згодом було встановлено, що дієта з дефіцитом вітаміну B5 уповільнює ріст пухлини як у мишей, так і за умови трансплантації людських тканин.

Дослідження підкреслює найважливішу роль вітаміну В5 у метаболізмі та зростанні пухлин, хоча й застерігає від простого обмеження споживання вітаміну В5 в онкологічних хворих у зв'язку з його важливою роллю в імунній системі. Наразі дослідники вивчають способи впливу на метаболізм пухлин без шкоди для імунної системи.

Петер Крейзалер, який раніше працював в Інституті Кріка, а тепер працює в Кельнському університеті, наголошує на новому підході до аналізу метаболізму пухлин і його потенційних обмеженнях, пов'язаних із використанням мишей з ослабленою імунною системою. Дослідницька група, включно з Марією Юневою з Інституту Кріка, наголошує на складності людських пухлин і проблемах, пов'язаних з ефективним впливом на метаболізм пухлини.

Дослідження також вказує на можливість відстеження рівня вітаміну B5 як біомаркера для розуміння генетичної структури пухлини та її реакції на лікування. У співпраці з Королівським коледжем Лондона група розробляє трейсери для вітаміну B5, щоб виявити пацієнтів, яким підходить лікування, специфічне для мікозу.

Девід Скотт, директор Cancer Grand Challenges, високо оцінює зусилля групи Rosetta з поглиблення розуміння метаболізму пухлин і його значення для розробки нових методів лікування раку.

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