Эволюционный контроль. Наш рот виляет на темп поглощения пищи куда больше, чем мозг

Новое исследование показало, что в течение нескольких секунд попадания пищи в рот, оттуда сразу отправляются сигналы в мозг, помогающие нам сбавить темпы поедания пищи.

Related video

Результаты последних исследований, проведенных учеными Калифорнийского университета в Сан-Франциско, показывают, что вкусовые сигналы, поступающие из ротовой полости в мозг, играют важнейшую роль в контроле потребления пищи, действуя практически мгновенно и регулируя темп приема пищи. Это контрастирует с более медленными сигналами растяжения из кишечника, которые, как известно, традиционно сигнализируют о сытости. Эти данные могут способствовать более глубокому пониманию контроля аппетита и механизма действия препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В центре исследования — хвостатое ядро солитарного тракта (ХЯСТ) ствола мозга, ключевая область для интеграции сигналов, связанных с приемом пищи. Исследования на мышах показали, что нейроны пролактин-высвобождающего гормона (ПВГ) в ХЯСТ, которые подавляют кормление при стимуляции, быстро реагируют на вкус пищи при пероральном употреблении, в отличие от случаев, когда пища поступает непосредственно в желудок. Такая быстрая реакция нейронов ПВГ на вкусовые ощущения, например, на сладкие и жирные вещества, позволяет предположить их важную роль в контроле скорости приема пищи для предотвращения желудочно-кишечных расстройств при быстром потреблении.

Кроме того, в исследовании проведено сравнение нейронов ПВГ с другими нейронами GCG, экспрессирующими глюкагоноподобный пептид 1 (GLP-1), которые более чувствительны к растяжению кишечника и обеспечивают более длительное ощущение сытости. Это сравнение подчеркивает сложное взаимодействие между контурами ствола мозга в регуляции краткосрочного и долгосрочного пищевого поведения.

Полученные результаты не только создают новую основу для понимания контроля над питанием, но и проливают свет на работу препаратов для снижения веса, таких как Оземпик, открывая путь к разработке более персонализированных стратегий снижения веса, оптимизирующих взаимодействие этих нейронных путей.

Ранее Фокус писал о том, почему нас раздражает запах чеснока, но не его вкус. Резкий и неприятный запах изо рта, это цена, которую люди привыкли платить за включение чеснока в свои блюда, но ученые, разгадав причину его возникновения, нашли способ снизить его выраженность.

Также Фокус писал о том, что Оземпик, возможно, лишает людей радости от еды. Люди по всему миру прибегают к лекарству от диабета второго типа для снижения веса, но натыкаются на неожиданный подводный камень — жизнь без радости от еды.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.