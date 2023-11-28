Друг холода, враг кожи: врачи рассказали, как бороться с акне в зимний период

Акне является довольно изнурительным и дискомфортным состоянием, поражающим нашу кожу. Но, по словам врачей, ключевым сложным периодом борьбы с ним является зима.

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Зимние месяцы часто приводят к всплеску проблем с акне. Исследования показывают, что симптомы акне усиливаются в этот сезон у многих людей. Врачи выделяет четыре основные причины такого усиления: снижение уровня витамина D, повышенный стресс, увеличение потребления алкоголя и употребление богатых витаминами продуктов, которые часто преобладают в период Рождества, пишет Nottinghamshire Live.

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Для борьбы с зимними прыщами доктор Нил Патель рекомендует несколько стратегий. Во-первых, очень важно поддерживать достаточный уровень витамина D, поскольку его дефицит связан с акне. Если в теплые месяцы достаточно солнечного света и сбалансированного питания, то зимой может потребоваться прием добавок с витамином D или увеличение потребления продуктов, богатых витамином D, таких как жирная рыба, красное мясо и обогащенные злаки.

Стресс, который часто обостряется зимой из-за подготовки к праздникам или финансовых проблем, может усугубить акне. Кортизол, гормон стресса, способствует выработке гормонов, вызывающих акне. Доктор Патель советует заниматься самопомощью, например, ходить пешком или делать дыхательные упражнения, чтобы справиться со стрессом.

Употребление алкоголя, обычно повышенное в праздничный период, влияет на иммунную систему и уровень гормонов, что приводит к обезвоживанию кожи и перепроизводству жира, провоцируя появление акне. Доктор Патель советует соблюдать умеренность в употреблении алкоголя, придерживаться общепринятых рекомендаций и обеспечивать достаточное увлажнение кожи.

Наконец, важную роль играет диета. Праздничный сезон часто приводит к повышенному потреблению сахара, углеводов и молочных продуктов, которые, как известно, повышают уровень тестостерона и ДГТ, вызывая акне. Чтобы избежать проблем с кожей, даже во время праздников рекомендуется придерживаться сбалансированной диеты.

Таким образом, согласно советам эксперта, борьба с зимними акне включает в себя многогранный подход, включающий в себя достаточное количество витамина D, управление стрессом, умеренное употребление алкоголя и сбалансированную диету.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.