Вкусная и полезная защита. Ученые узнали, что бобы помогают бороться с раком прямой кишки

Бобы являются довольно популярным продуктом, однако они имеют определенную репутацию в плане влияния на кишечник. Новое исследование ученых развенчало эти предубеждения.

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Недавнее исследование в области онкологии показало, что морская фасоль — вид мелких белых бобовых, часто встречающихся в консервированной печеной фасоли, может играть важную роль в улучшении здоровья кишечника, особенно для людей с историей колоректального рака (КРР) или предраковых полипов. В этом исследовании, в котором приняли участие 48 человек с ожирением и поражениями кишечника, изучался эффект от ежедневного употребления чашки сухой морской фасоли в течение 16 недель, пишет New Atlas.

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Морская фасоль была выбрана учеными за высокое содержание клетчатки и питательных веществ, которые способствуют развитию полезных бактерий в толстой кишке. Примечательно, что в ходе исследования были отмечены значительные положительные изменения в состоянии кишечника участников. Увеличилось количество полезных бактерий, таких как Faecalibacterium, Eubacterium и Bifidobacterium, и уменьшилось количество вредных бактерий. Эти результаты имеют большое значение, поскольку некоторые бактерии кишечника связаны с повышенным риском развития КРР и других хронических заболеваний.

В ходе исследования участники должны были включать в свой ежедневный рацион предварительно приготовленную фасоль. Исследователи следили за состоянием микробиома кишечника, регулярно изучая их анализы крови и кала, и обнаружили стабильное улучшение состояния кишечника.

Это исследование имеет особое значение для людей, перенесших рак, поскольку поддержание сбалансированного микробиома кишечника имеет решающее значение для выздоровления и предотвращения дальнейших осложнений. Впрочем, как только участники прекратили бобовую диету, их здоровье кишечника и уровень полезных бактерий снизились в течение четырех недель.

Доктор Кэрри Дэниел-МакДугалл, соавтор исследования, подчеркнула, что бобы не вызывали воспаления кишечника и не приводили к серьезным изменениям в процессах внутри кишечника, что важно для пациентов с КРР. Однако она также подтвердила, что после прекращения бобовой диеты польза быстро исчезает, что подчеркивает необходимость постоянного соблюдения здорового питания.

Бобовые часто избегают из-за их возможных побочных эффектов, таких как вздутие живота и метеоризм. Эти эффекты возникают в результате ферментации клетчатки бобов в толстой кишке, что на самом деле способствует размножению полезных бактерий. Данное исследование не только подчеркивает важность доступных продуктов, богатых пребиотиками, для здоровья кишечника, но и призывает людей, ранее имевших проблемы с кишечником, проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить значительные изменения в рацион.

В настоящее время группа исследователей изучает, как различные пребиотики могут помочь пациентам, проходящим иммунотерапию, что лишь расширяет возможности применения полученных результатов.

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