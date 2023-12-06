5 элементов крепкого здоровья: диетолог поделилась секретами здорового организма

Простуда и прочие недуги оставляют за собой целый список последствий для слабого организма. К счастью, ученые и доктора разработали стратегию его укрепления в период сезона простуд.

Related video

Когда речь заходит о сохранении здоровья, особенно в сезон простуд и гриппа, многие из нас задумываются о своей иммунной системе. Обычно мы прибегаем к помощи таких добавок, как витамин С или цинк, но ученые заявляют, что ключ к крепкой иммунной системе может находиться в продуктовом отделе вашего супермаркета, пишет Real Simple.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Фрукты и овощи — это не просто красочные дополнения к вашей тарелке; они наполнены важнейшими питательными веществами, которые помогают нашему организму бороться с болезнями. Колетт Микко, дипломированный диетолог, объясняет, что эти продукты отлично подходят для укрепления иммунитета, потому что они увлажняют и богаты витаминами, минералами и фитохимическими веществами. Это соединения, содержащиеся в растениях, которые необходимы для крепкой иммунной системы.

Ключевые питательные вещества для иммунитета, по словам диетолога являются:

Вода: она необходима нам, но также полна полезных свойств. Вода, содержащаяся во фруктах и овощах, помогает нашему организму избавляться от отходов и поддерживать защитные барьеры, такие как кожа и слизистые оболочки, в здоровом состоянии.

она необходима нам, но также полна полезных свойств. Вода, содержащаяся во фруктах и овощах, помогает нашему организму избавляться от отходов и поддерживать защитные барьеры, такие как кожа и слизистые оболочки, в здоровом состоянии. Клетчатка: в нашем кишечнике обитают триллионы микроорганизмов, которые влияют на наше здоровье. Клетчатка, особенно растворимая, содержащаяся во фруктах и овощах, питает эти полезные бактерии, поддерживая здоровье кишечника и иммунной системы.

в нашем кишечнике обитают триллионы микроорганизмов, которые влияют на наше здоровье. Клетчатка, особенно растворимая, содержащаяся во фруктах и овощах, питает эти полезные бактерии, поддерживая здоровье кишечника и иммунной системы. Витамины: различные витамины, такие как A, B6, C, D и E, содержащиеся в продуктах, действуют как антиоксиданты. Они уменьшают воспаление и борются с вредными соединениями в нашем организме, помогая нам оставаться здоровыми.

различные витамины, такие как A, B6, C, D и E, содержащиеся в продуктах, действуют как антиоксиданты. Они уменьшают воспаление и борются с вредными соединениями в нашем организме, помогая нам оставаться здоровыми. Минералы: такие минералы, как цинк, железо и селен, также очень важны. Цинк помогает росту и функционированию иммунных клеток, а селен способствует выработке белых кровяных телец. Оба минерала также обладают антиоксидантными свойствами.

такие минералы, как цинк, железо и селен, также очень важны. Цинк помогает росту и функционированию иммунных клеток, а селен способствует выработке белых кровяных телец. Оба минерала также обладают антиоксидантными свойствами. Растительные соединения: фрукты и овощи содержат фитонутриенты, которые, как известно, уменьшают воспаление и борются с вредными организмами. Именно эти соединения придают продуктам яркие цвета и ароматы, а также играют ключевую роль в нашем иммунном здоровье.

Витамин C, также известный как аскорбиновая кислота, был первым витамином, полученным химическим путем, что ознаменовало прорыв в науке о питании в 1933 году Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Ключевым моментом является включение в рацион разнообразных фруктов и овощей. Каждый цвет и вид приносит свои полезные соединения. Поэтому в следующий раз, когда вы будете делать покупки, помните, что добавление в корзину большего количества фруктов и овощей — это простой и вкусный способ укрепить иммунитет.

Ранее Фокус писал о пяти простых и эффективных привычках для укрепления здоровья мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами.

Также Фокус писал о девяти простых способах улучшения качества сна. Миллионы людей испытывают проблемы со сном, что негативно отражается на их повседневной жизни.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.