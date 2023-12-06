5 елементів міцного здоров'я: дієтологиня поділилася секретами здорового організму

Застуда та інші недуги залишають за собою цілий список наслідків для слабкого організму. На щастя, вчені та лікарі розробили стратегію його зміцнення в період сезону застуд.

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Коли мова заходить про збереження здоров'я, особливо в сезон застуд і грипу, багато хто з нас замислюється про свою імунну систему. Зазвичай ми вдаємося до допомоги таких добавок, як вітамін С або цинк, але вчені заявляють, що ключ до міцної імунної системи може перебувати в продуктовому відділі вашого супермаркету, пише Real Simple.

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Фрукти й овочі — це не просто барвисті доповнення до вашої тарілки; вони наповнені найважливішими поживними речовинами, які допомагають нашому організму боротися з хворобами. Колетт Мікко, дипломована дієтологиня, пояснює, що ці продукти чудово підходять для зміцнення імунітету, тому що вони зволожують і багаті на вітаміни, мінерали та фітохімічні речовини. Це сполуки, що містяться в рослинах, які необхідні для міцної імунної системи.

Ключовими поживними речовинами для імунітету, за словами дієтолога, є:

Вода: вона необхідна нам, але також сповнена корисних властивостей. Вода, що міститься у фруктах і овочах, допомагає нашому організму позбавлятися від відходів і підтримувати захисні бар'єри, такі як шкіра і слизові оболонки, у здоровому стані.

вона необхідна нам, але також сповнена корисних властивостей. Вода, що міститься у фруктах і овочах, допомагає нашому організму позбавлятися від відходів і підтримувати захисні бар'єри, такі як шкіра і слизові оболонки, у здоровому стані. Клітковина: у нашому кишечнику мешкають трильйони мікроорганізмів, які впливають на наше здоров'я. Клітковина, особливо розчинна, що міститься у фруктах і овочах, живить ці корисні бактерії, підтримуючи здоров'я кишківника та імунної системи.

у нашому кишечнику мешкають трильйони мікроорганізмів, які впливають на наше здоров'я. Клітковина, особливо розчинна, що міститься у фруктах і овочах, живить ці корисні бактерії, підтримуючи здоров'я кишківника та імунної системи. Вітаміни: різні вітаміни, такі як A, B6, C, D і E, що містяться в продуктах, діють як антиоксиданти. Вони зменшують запалення і борються зі шкідливими сполуками в нашому організмі, допомагаючи нам залишатися здоровими.

різні вітаміни, такі як A, B6, C, D і E, що містяться в продуктах, діють як антиоксиданти. Вони зменшують запалення і борються зі шкідливими сполуками в нашому організмі, допомагаючи нам залишатися здоровими. Мінерали: такі мінерали, як цинк, залізо і селен, також дуже важливі. Цинк допомагає зростанню і функціонуванню імунних клітин, а селен сприяє виробленню білих кров'яних тілець. Обидва мінерали також мають антиоксидантні властивості.

такі мінерали, як цинк, залізо і селен, також дуже важливі. Цинк допомагає зростанню і функціонуванню імунних клітин, а селен сприяє виробленню білих кров'яних тілець. Обидва мінерали також мають антиоксидантні властивості. Рослинні сполуки: фрукти та овочі містять фітонутрієнти, які, як відомо, зменшують запалення і борються зі шкідливими організмами. Саме ці сполуки надають продуктам яскравих кольорів та ароматів, а також відіграють ключову роль у нашому імунному здоров'ї.

Вітамін C, також відомий як аскорбінова кислота, був першим вітаміном, отриманим хімічним шляхом, що ознаменувало прорив у науці про харчування 1933 року. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Ключовим моментом є включення в раціон різноманітних фруктів і овочів. Кожен колір і вид приносить свої корисні сполуки. Тож наступного разу, коли ви робитимете покупки, пам'ятайте, що додавання до кошика більшої кількості фруктів та овочів — це простий і смачний спосіб зміцнити імунітет.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.