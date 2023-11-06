Незвичайна поведінка: вчені розповіли, чому наша імунна система слабо реагує на рак

У новому дослідженні вчені порівняли поведінку імунної системи під час зараження вірусом грипу і під час захворювання на рак, намагаючись розібратися в причинах менш ефективної реакції на смертельне захворювання.

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Наша імунна система досить неоднозначна. Борючись із одними захворюваннями, вона посилює або зовсім ігнорує інші. У недавньому науковому дослідженні вчені досягли прогресу в розумінні того, чому імунна система людини краще бореться з грипом, ніж із раком. Дослідження, проведене Інститутом Cancer Research UK Scotland у Глазго, показало, що реакція імунної системи на рак є менш стійкою порівняно з реакцією на вірус грипу, пише The Standard.

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Провівши експерименти на мишах, фахівці помітили, що дендритні клітини імунної системи, які відповідають за ініціювання захисної реакції, менш активні під час зустрічі з раковими клітинами, ніж під час грипу. Ці клітини, присутні як у місцях росту пухлини, так і в лімфатичних вузлах, не здатні викликати відповідну реакцію високої готовності, коли рак починає розвиватися.

Дослідження, що має особливе значення для Шотландії, де щорічно реєструють близько 16 300 смертей і 34 100 нових випадків захворювання на рак, дає змогу припустити, що організм не повною мірою розпізнає серйозність раку, як це відбувається під час грипу.

У своєму детальному вивченні проблеми вчені з шотландського інституту зосередили увагу на поведінці дендритних клітин в імунній системі мишей, оскільки ці клітини мають аналог у людини та відіграють ключову роль в ініціюванні імунної відповіді. Досліджували рак шкіри з метастазами в легені — це було зроблено навмисно, щоб порівняти імунну реакцію з реакцією, спричиненою грипом, що також уражає легені. Дослідники виявили, що дендритні клітини, які мігрують із ракових тканин у лімфатичні вузли, не активують тривогу імунної системи тією ж мірою, що й у випадку з вірусом грипу, і ставляться до загрози раку з тією самою гостротою, що й до дрібної рани. Така недостатня реакція означає, що імунна система не сприймає рак із тим високим ступенем загрози, з яким вона сприймає грип, що призводить до стриманої відповіді.

Результати дослідження дають надію на розробку нових, менш агресивних методів лікування раку, які могли б активізувати імунну систему на ранніх стадіях, виявляючи й усуваючи рак на початкових етапах. У перспективі це може знизити потребу в інвазивніших методах лікування, необхідних у разі запущених форм раку.

Доктор Ед Робертс, провідний дослідник із Університету Глазго, підкреслив, що розуміння того, як дендритні клітини сигналізують імунній системі про наявність раку, дасть змогу розробити нові методи імунотерапії для посилення природного захисту організму від раку.

Докторка Кетрін Елліот із Cancer Research UK наголосила, що імунологія може зробити революцію в лікуванні раку, даючи змогу втрутитися на ранніх стадіях і, можливо, запобігти розвитку та поширенню захворювання.

Група планує продовжити вивчення комунікаційних шляхів імунної системи, що може відкрити шлях до розвитку імунотерапії та поглибити наше розуміння імунної відповіді на рак.

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