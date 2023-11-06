Необычное поведение: ученые рассказали, почему наша иммунная система слабо реагирует на рак

В новом исследовании ученые сравнили поведение иммунной системы при заражении вирусом гриппа и при заболевании раком, пытаясь разобраться в причинах менее эффективной реакции на смертельное заболевание.

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Наша иммунная система довольно неоднозначна. Борясь с одними заболеваниями, она усугублет или вовсе игнорирует другие. Так, в недавнем научном исследовании ученые достигли прогресса в понимании того, почему иммунная система человека лучше борется с гриппом, чем с раком. Исследование, проведенное Институтом Cancer Research UK Scotland в Глазго, показало, что реакция иммунной системы на рак менее устойчива по сравнению с реакцией на вирус гриппа, пишет The Standard.

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Проведя эксперименты на мышах, специалисты заметили, что дендритные клетки иммунной системы, отвечающие за инициирование защитной реакции, менее активны при встрече с раковыми клетками, чем при гриппе. Эти клетки, присутствующие как в местах роста опухоли, так и в лимфатических узлах, не способны вызвать ответную реакцию высокой готовности, когда рак начинает развиваться.

Исследование, имеющее особое значение для Шотландии, где ежегодно регистрируется около 16 300 смертей и 34 100 новых случаев заболевания раком, позволяет предположить, что организм не в полной мере распознает серьезность рака, как это происходит при гриппе.

В своем подробном изучении проблемы, ученые из шотландского института сосредоточили внимание на поведении дендритных клеток в иммунной системе мышей, поскольку эти клетки имеют аналог у человека и играют ключевую роль в инициировании иммунного ответа. Исследовали рак кожи с метастазами в легкие — это было сделано намеренно, чтобы сравнить иммунную реакцию с реакцией, вызываемой гриппом, который также поражает легкие. Исследователи обнаружили, что дендритные клетки, мигрирующие из раковых тканей в лимфатические узлы, не активируют тревогу иммунной системы в той же степени, что и в случае с вирусом гриппа, и относятся к угрозе рака с той же остротой, что и к мелкой ране. Такая недостаточная реакция означает, что иммунная система не воспринимает рак с той высокой степенью угрозы, с которой она воспринимает грипп, что приводит к сдержанному ответу.

Результаты исследования дают надежду на разработку новых, менее агрессивных методов лечения рака, которые могли бы активизировать иммунную систему на ранних стадиях, тем самым выявляя и устраняя рак на начальных этапах. В перспективе это может снизить потребность в более инвазивных методах лечения, необходимых при запущенных формах рака.

Доктор Эд Робертс, ведущий исследователь из Университета Глазго, подчеркнул, что понимание того, как дендритные клетки сигнализируют иммунной системе о наличии рака, позволит разработать новые методы иммунотерапии для усиления естественной защиты организма от рака.

Доктор Кэтрин Эллиот из Cancer Research UK подчеркнула, что иммунология может произвести революцию в лечении рака, позволяя вмешаться на ранних стадиях и, возможно, предотвратить развитие и распространение заболевания.

Группа планирует продолжить изучение коммуникационных путей иммунной системы, что может открыть путь к развитию иммунотерапии и углубить наше понимание иммунного ответа на рак.

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