Беда настигнет мозг за 72 часа: ковыряние в носу вызывает болезнь Альцгеймера

9 из 10 человек ковыряются в носу. Ученые заявили, что делая это, они, возможно, подготавливают почву для серьезных осложнений здоровья в будущем.

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Ученые обнаружили, что такая распространенная привычка, как ковыряние в носу, может быть связана с таким серьезным заболеванием, как деменция. Исследователи из Университета Гриффита, Австралия, сделали удивительное открытие, которое свидетельствует о такой не очевидной, но опасной связи, пишет ScienceAlert.

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Когда мы ковыряемся в носу, особенно если это происходит слишком агрессивно, мы, возможно, открываем дверь для бактерий, которые могут попасть в наш мозг. В своем исследовании ученые сосредоточились на бактерии под названием Chlamydia pneumoniae, которая не только вызывает пневмонию, но и была обнаружена в мозге большинства людей, страдающих поздней формой деменции.

Используя мышей в качестве подопытных, исследователи обнаружили, что эта бактерия может перемещаться из носа в мозг по обонятельному нерву — нерву, соединяющему их. Интересно, что при повреждении носовой полости, что может произойти при частом ковырянии в носу, инфекция усиливается. В результате в мозге образуется больше белка, называемого амилоид-бета, который является ключевым фактором развития болезни Альцгеймера.

Человеческий нос способен распознать более триллиона различных запахов Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Но прежде чем паниковать, вспомним, что это исследование было проведено на мышах, а не на людях. Оно открывает новый взгляд на опасность скрытую в самых разных моментах нашей жизни. Скорость, с которой бактерии достигали мозга мышей (от 24 до 72 часов), была удивительной и позволяет предположить, что наши носы могут быть быстрым путем для бактерий и вирусов к нашему мозгу.

Хотя это и не является убедительным доказательством того, что ковыряние в носу может вызвать болезнь Альцгеймера, этот вывод заслуживает внимания. Ковыряние в носу — на самом деле обычное явление и, по некоторым данным, это делают 9 из 10 человек, но данное исследование показывает, что, возможно, нам следует дважды подумать об этой привычке. В дальнейшем исследователи планируют изучить эти процессы на людях, чтобы ответить на вопросы, является ли увеличение количества белка амилоид-бета нормальной иммунной реакцией, которую можно обратить вспять.

Болезнь Альцгеймера — невероятно сложный процесс, и хотя возраст является значительным фактором риска, воздействие окружающей среды, включая бактерии и вирусы, может играть решающую роль. Каждое исследование, подобное этому, приближает нас к пониманию и возможной остановке этого сложного заболевания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предложили бороться с болезнью Альцгеймера с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера можно, если делать большие перерывы в приеме пищи.

Также Фокус писал о новом исследовании, перевернувшим наше понимание болезни Альцгеймера с ног на голову. Ученые ставят под сомнение роль одного из ключевых гормонов в развитии болезни Альцгеймера.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.