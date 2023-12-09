Біда наздожене мозок за 72 години: колупання в носі викликає хворобу Альцгеймера

9 із 10 людей колупаються в носі. Вчені заявили, що роблячи це, вони, можливо, готують ґрунт для серйозних ускладнень здоров'я в майбутньому.

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Вчені виявили, що така поширена звичка, як колупання в носі, може бути пов'язана з таким серйозним захворюванням, як деменція. Дослідники з Університету Гріффіта, Австралія, зробили дивовижне відкриття, яке свідчить про такий не очевидний, але небезпечний зв'язок, пише ScienceAlert.

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Коли ми колупаємося в носі, особливо якщо це відбувається занадто агресивно, ми, можливо, відчиняємо двері для бактерій, які можуть потрапити в наш мозок. У своєму дослідженні вчені зосередилися на бактерії під назвою Chlamydia pneumoniae, яка не тільки спричиняє пневмонію, а й була виявлена в мозку більшості людей, які страждають на пізню форму деменції.

Використовуючи мишей як піддослідних, дослідники виявили, що ця бактерія може переміщатися з носа в мозок нюховим нервом — нервом, який з'єднує їх. Цікаво, що в разі пошкодження носової порожнини, що може статися під час частого колупання в носі, інфекція посилюється. У результаті в мозку утворюється більше білка, званого амілоїд-бета, який є ключовим фактором розвитку хвороби Альцгеймера.

Людський ніс здатен розпізнати понад трильйон різних запахів Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Але перш ніж панікувати, згадаємо, що це дослідження було проведено на мишах, а не на людях. Воно відкриває новий погляд на небезпеку, приховану в найрізноманітніших моментах нашого життя. Швидкість, з якою бактерії досягали мозку мишей (від 24 до 72 годин), була дивовижною і дає змогу припустити, що наші носи можуть бути швидким шляхом для бактерій і вірусів до нашого мозку.

Хоча це і не є переконливим доказом того, що колупання в носі може спричинити хворобу Альцгеймера, цей висновок заслуговує на увагу. Колупання в носі — насправді звичайне явище і, за деякими даними, це роблять 9 із 10 людей, але це дослідження показує, що, можливо, нам слід двічі подумати про цю звичку. Надалі дослідники планують вивчити ці процеси на людях, щоб відповісти на питання, чи є збільшення кількості білка амілоїд-бета нормальною імунною реакцією, яку можна повернути назад.

Хвороба Альцгеймера — неймовірно складний процес, і хоча вік є значним фактором ризику, вплив довкілля, зокрема бактерії та віруси, може відігравати вирішальну роль. Кожне дослідження, подібне до цього, наближає нас до розуміння і можливої зупинки цього складного захворювання.

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