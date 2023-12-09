Достичь полного спокойствия: 4 простых способа избавиться от сильного стресса

Стресс является постоянным спутником жизни миллионов людей. Но существуют 4 простых и действенных способа избавления от этого неприятного состояния.

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Порой нам может казаться, что стрессы в нашей жизни слишком сильны и они лишь нарастают. Знайте, что вы не одиноки в таких размышлениях. Все мы сталкиваемся со стрессом, будь то большие перемены в жизни или повседневные хлопоты. Но для всех людей, у кого стресс присутствует в жизни в слишком большом количестве, есиь хорошие новости. Недавно известный психолог, рассказал о простых, но эффективных способах борьбы со стрессом и его профилактики, пишет YourTango.

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Перемены — это постоянная составляющая жизни, и они могут вызывать стресс, будь то то, что мы выбираем сами, например, свадьба, или то, что случается неожиданно, например, потеря работы. Главное — адаптироваться и находить положительные стороны в новых ситуациях. Как говорит доктор Пэт Уильямс, "каждый опыт — это хороший опыт". Дав себе время погоревать или адаптироваться, нужно принять новую реальность и найти способы двигаться вперед с позитивом.

У каждого из нас есть маленькие (или большие) элементы повседневной жизни, которые истощают нашу энергию, будь то захламленный стол или сложные разговоры, которых мы избегаем. Доктор Уильямс подчеркивает важность выявления и устранения этих "поглотителей энергии". Справившись с ними, вы освободите энергию, чтобы сосредоточиться на вещах, которые поднимают вам настроение, например на хобби или на общении с близкими. Считайте, что вы даете столь необходимый заряд бодрости вашей душе.

Смех снижает уровень гормонов стресса и укрепляет иммунную систему Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Усваивайте уроки жизни как можно раньше. Жизнь постоянно учит нас чему-то. Игнорирование этих уроков может привести к большим проблемам и даже кризисам. Если быть бдительным и учиться на этих уроках, можно предотвратить множество стрессовых ситуаций. Вместо того чтобы ждать кризиса, проактивное извлечение уроков из повседневного опыта может сделать жизнь более приятной и менее стрессовой.

Наконец, определение приоритетов может стать решающим фактором в борьбе со стрессом. Составьте список вещей, которые вас напрягают, и решайте их одну за другой. Неважно, решите ли вы просто сделать это, делегировать, бросить или отложить, — систематическое решение этих проблем поможет снизить общий уровень стресса. Помните, что очень важно сосредоточиться на том, что вы можете изменить, а не на том, что от вас не зависит.

Суть информации, полученной от доктора Уильямса очевидна: управление стрессом и его профилактика — это адаптация к изменениям, борьба с источниками энергии, извлечение уроков из жизни и расстановка приоритетов. Включив эти стратегии в свою повседневную жизнь, вы сможете укрепить устойчивость к стрессу и вести более счастливую и здоровую жизнь.

Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете себя подавленным, вспомните то, о чем говорил доктор Уильямс. Небольшие изменения в перспективе и действиях помогут вам защитить свою жизнь от стресса.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.