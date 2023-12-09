Досягти повного спокою: 4 простих способи позбутися сильного стресу

Стрес є постійним супутником життя мільйонів людей. Але існують 4 простих і дієвих способи позбавлення від цього неприємного стану.

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Часом нам може здаватися, що стреси в нашому житті занадто сильні і вони лише наростають. Знайте, що ви не самотні в таких роздумах. Усі ми стикаємося зі стресом, чи то великі зміни в житті, чи то повсякденні клопоти. Але для всіх людей, у кого стрес присутній у житті в занадто великій кількості, є хороші новини. Нещодавно відомий психолог, розповів про прості, але ефективні способи боротьби зі стресом і його профілактики, пише YourTango.

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Зміни — це постійна складова життя, і вони можуть викликати стрес, чи то те, що ми обираємо самі, наприклад, весілля, чи те, що трапляється несподівано, наприклад, втрата роботи. Головне — адаптуватися і знаходити позитивні сторони в нових ситуаціях. Як каже доктор Пет Вільямс, "кожен досвід — це хороший досвід". Давши собі час посумувати або адаптуватися, потрібно прийняти нову реальність і знайти способи рухатися вперед із позитивом.

У кожного з нас є маленькі (або великі) елементи повсякденного життя, які виснажують нашу енергію, чи то захаращений стіл, чи то складні розмови, яких ми уникаємо. Доктор Вільямс підкреслює важливість виявлення та усунення цих "поглиначів енергії". Впоравшись із ними, ви звільните енергію, щоб зосередитися на речах, які піднімають вам настрій, наприклад на хобі або на спілкуванні з близькими. Вважайте, що ви даєте такий необхідний заряд бадьорості вашій душі.

Сміх знижує рівень гормонів стресу і зміцнює імунну систему Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Засвоюйте уроки життя якомога раніше. Життя постійно вчить нас чогось. Ігнорування цих уроків може призвести до великих проблем і навіть криз. Якщо бути пильним і вчитися на цих уроках, можна запобігти безлічі стресових ситуацій. Замість того щоб чекати кризи, проактивне вилучення уроків із повсякденного досвіду може зробити життя приємнішим і менш стресовим.

Нарешті, визначення пріоритетів може стати вирішальним фактором у боротьбі зі стресом. Складіть список речей, які вас напружують, і вирішуйте їх одну за одною. Неважливо, вирішите ви просто зробити це, делегувати, кинути або відкласти, — систематичне вирішення цих проблем допоможе знизити загальний рівень стресу. Пам'ятайте, що дуже важливо зосередитися на тому, що ви можете змінити, а не на тому, що від вас не залежить.

Суть інформації, отриманої від доктора Вільямса, очевидна: управління стресом і його профілактика — це адаптація до змін, боротьба з джерелами енергії, отримання уроків з життя і розстановка пріоритетів. Включивши ці стратегії у своє повсякденне життя, ви зможете зміцнити стійкість до стресу і вести більш щасливе і здорове життя.

Тому наступного разу, коли ви відчуєте себе пригніченим, згадайте те, про що говорив доктор Вільямс. Невеликі зміни в перспективі та діях допоможуть вам захистити своє життя від стресу.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.