Надежда на лекарство от болезни Альцгеймера. Ученые запустили новый масштабный проект

Болезнь Альцгеймера является изнурительным и опасным заболеванием, но наука вновь запустила многообещающее исследование, способное помочь ученым найти эффективное лекарство

Related video

Болезнь Альцгеймера уже давно является загадкой для ученых и источником беспокойства для миллионов людей. Она наступает неспешно и неумолимо, не оставляя больным шанса на выздоровление, являясь мучительным приговором. Но на горизонте появились хорошие новости, благодаря недавнему исследованию, которое вселяет надежду на то, что мы стоим на пороге открытия лекарства от этой страшной болезни, пишет Chicago Sun-Times.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Представьте себе скопление вредных белков в мозге, похожее на ненужный хлам в доме. Этот беспорядок, известный как амилоидные бляшки, начинает накапливаться за 20 лет до того, как человек осознает наличие проблемы. Именно в этот период ученые считают, что у нас есть все шансы остановить болезнь Альцгеймера на корню.

Именно для этого и было начато исследование AHEAD. В этом новаторском исследовании изучается лекарство под названием леканемаб. Этот препарат уже одобрен для лечения легкой формы болезни Альцгеймера, но теперь ученые проверяют, сможет ли он остановить болезнь еще до появления симптомов. Думайте об этом как о профилактической мере, как о приеме витаминов, чтобы не заболеть.

Это исследование — не просто научный эксперимент, но и личный опыт многих участников, в том числе доктора Райзы Сперлинг из Гарвардской медицинской школы. Она не понаслышке знакома с последствиями болезни Альцгеймера и стремится найти решение этой проблемы. Это исследование — маяк надежды, но ему нужны добровольцы. Люди могут присоединиться к борьбе с болезнью Альцгеймера, приняв участие в исследовании, и помочь ученым понять, можем ли мы остановить болезнь до ее начала.

Важность этого исследования невозможно переоценить. Более 6 миллионов одних только американцев живут с болезнью Альцгеймера, и поиск способа ее предотвращения может изменить ход жизни многих людей. Клинические испытания, подобные исследованию AHEAD и другим научным работам в этой области, жизненно важны. Они являются ключом к открытию новых методов лечения и, возможно, к будущему лекарству.

Ранее Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если делать большие перерывы в приеме пищи.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но похоже они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.