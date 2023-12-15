Надія на ліки від хвороби Альцгеймера. Учені запустили новий масштабний проєкт

Хвороба Альцгеймера є виснажливим і небезпечним захворюванням, але наука знову запустила багатообіцяюче дослідження, здатне допомогти вченим знайти ефективні ліки.

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Хвороба Альцгеймера вже давно є загадкою для вчених і джерелом занепокоєння для мільйонів людей. Вона настає неспішно і невблаганно, не залишаючи хворим шансу на одужання, будучи болісним вироком. Але на горизонті з'явилися хороші новини, завдяки недавньому дослідженню, яке вселяє надію на те, що ми стоїмо на порозі відкриття ліків від цієї страшної хвороби, пише Chicago Sun-Times.

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Уявіть собі скупчення шкідливих білків у мозку, схоже на непотрібний мотлох у будинку. Цей безлад, відомий як амілоїдні бляшки, починає накопичуватися за 20 років до того, як людина усвідомлює наявність проблеми. Саме в цей період учені вважають, що в нас є всі шанси зупинити хворобу Альцгеймера на корені.

Саме для цього і було розпочато дослідження AHEAD. У цьому новаторському дослідженні вивчаються ліки під назвою леканемаб. Цей препарат уже схвалений для лікування легкої форми хвороби Альцгеймера, але тепер учені перевіряють, чи зможе він зупинити хворобу ще до появи симптомів. Думайте про це як про профілактичний захід, як про прийом вітамінів, щоб не захворіти.

Це дослідження — не просто науковий експеримент, а й особистий досвід багатьох учасників, зокрема й доктора Райзи Сперлінг з Гарвардської медичної школи. Вона не з чуток знайома з наслідками хвороби Альцгеймера і прагне знайти рішення цієї проблеми. Це дослідження — маяк надії, але йому потрібні добровольці. Люди можуть долучитися до боротьби з хворобою Альцгеймера, взявши участь у дослідженні, і допомогти вченим зрозуміти, чи можемо ми зупинити хворобу до її початку.

Важливість цього дослідження неможливо переоцінити. Понад 6 мільйонів одних тільки американців живуть із хворобою Альцгеймера, і пошук способу її запобігання може змінити хід життя багатьох людей. Клінічні випробування, подібні до дослідження AHEAD та інших наукових робіт у цій царині, життєво важливі. Вони є ключем до відкриття нових методів лікування і, можливо, до майбутніх ліків.

Раніше Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо робити великі перерви в прийомі їжі.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але схоже вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.