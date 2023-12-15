Прорыв в лечении психических заболеваний: помогли волшебные грибы

Новая разработка ученых, основанная на психоделическом веществе, содержащемся в "волшебных грибах", смогла изавиться от всех негативных эффектов своей основной составляющей.

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Новаторское исследование, проведенное учеными, делает волну в мире лечения психических заболеваний. Они создали новые соединения, вдохновленные псилоцибином — веществом, содержащимся в "волшебных грибах", которое может воздействовать на разум. И вот в чем сама суть прорыва: эти новые соединения разработаны таким образом, чтобы сохранить хорошие эффекты псилоцибина, такие как помощь при депрессии и тревоге, но при этом отказаться от триппи, психоделических побочных эффектов. Это может стать большим подспорьем для людей, которым нужна помощь, но которые не хотят испытывать психоделическое путешествие, пишет PsyPost.

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Почему именно псилоцибин, спросите вы? Дело в том, он издавна использовался в традиционном лечении, а последние исследования показали, что он действительно может помочь при тяжелой депрессии и тревоге. Однако его недостатком всегда был сильный галлюциногенный эффект, который длится часами и затрудняет использование в качестве обычного лекарства.

Ученые взяли псилоцибин и изменили его структуру. Они создали 28 различных версий, изменив способ их усвоения и переработки организмом. Они протестировали эти соединения в лабораториях и на мышах, изучая, как они ведут себя в организме и как влияют на настроение.

Результаты оказались весьма интересными. Каждое соединение действует в организме по-разному: одни более стабильны в кишечнике, другие быстро перерабатываются в печени. Такое разнообразие означает, что врачи могут подобрать оптимальный вариант для каждого человека. Некоторые соединения даже помогли справиться с тревогой у мышей, не требуя высокого уровня псилоцибина в крови. Это позволяет предположить, что они могут лечить психические расстройства без интенсивного психоделического воздействия.

Цель этого исследования — создать более практичные и обладающие меньшим количеством побочных эффектов методы лечения тревоги и депрессии. Ученые надеются, что эти новые соединения могут привести к созданию более эффективных методов лечения, особенно для людей, которые не нашли облегчения в существующих методах лечения.

Но перед этим им необходимо провести дополнительные исследования, чтобы полностью изучить эти соединения и в конечном итоге испытать их на людях. Если все пройдет успешно, это может открыть новый способ лечения психических расстройств, используя природные ингредиенты, но более безопасным и контролируемым способом.

Это исследование — напоминание о том, как природа может вдохновлять на новые медицинские прорывы. И хотя результаты многообещающие, необходимы испытания на людях, чтобы подтвердить эти выводы и понять все преимущества и риски. Так что следите за новостями — возможно, будущее лечения психических заболеваний станет более естественным и эффективным.

Ранее Фокус писал о том, что новый зомби-наркотик уже унес первую жизнь за пределами США. Наркотик уже пробирается в сторону Европы, имея на своем счету уже одну унесенную жизнь на пути к новому региону.

Также Фокус писал о том, что Австралия одобрила использование наркотиков для борьбы с депрессией и ПТСР. Страна совершила исторический шаг в лечении психических заболеваний, разрешая использование МДМА и псилоцибина в медицинских учреждениях, хотя долгосрочные последствия этого будут известны не скоро.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.