Прорив у лікуванні психічних захворювань: допомогли чарівні гриби

Нова розробка вчених, заснована на психоделічній речовині, що міститься в "чарівних грибах", змогла позбутися всіх негативних ефектів своєї основної складової.

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Новаторське дослідження, проведене вченими, робить хвилю у світі лікування психічних захворювань. Вони створили нові сполуки, натхненні псилоцибіном — речовиною, що міститься в "чарівних грибах", яка може впливати на розум. І ось у чому сама суть прориву: ці нові сполуки розроблені таким чином, щоб зберегти хороші ефекти псилоцибіну, як-от допомога в разі депресії та тривоги, але водночас відмовитися від тріппі, психоделічних побічних ефектів. Це може стати великою підмогою для людей, яким потрібна допомога, але які не хочуть відчувати психоделічну подорож, пише PsyPost.

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Чому саме псилоцибін, запитаєте ви? Річ у тім, його здавна використовували в традиційному лікуванні, а останні дослідження засвідчили, що він справді може допомогти в разі важкої депресії та тривоги. Однак його недоліком завжди був сильний галюциногенний ефект, який триває годинами і ускладнює використання як звичайних ліків.

Учені взяли псилоцибін і змінили його структуру. Вони створили 28 різних версій, змінивши спосіб їхнього засвоєння і переробки організмом. Вони протестували ці сполуки в лабораторіях і на мишах, вивчаючи, як вони поводяться в організмі і як впливають на настрій.

Результати виявилися вельми цікавими. Кожна сполука діє в організмі по-різному: одні більш стабільні в кишечнику, інші швидко переробляються в печінці. Така різноманітність означає, що лікарі можуть підібрати оптимальний варіант для кожної людини. Деякі сполуки навіть допомогли впоратися з тривогою у мишей, не вимагаючи високого рівня псилоцибіну в крові. Це дає змогу припустити, що вони можуть лікувати психічні розлади без інтенсивного психоделічного впливу.

Мета цього дослідження — створити більш практичні методи лікування тривоги і депресії, що мають меншу кількість побічних ефектів. Вчені сподіваються, що ці нові сполуки можуть призвести до створення більш ефективних методів лікування, особливо для людей, які не знайшли полегшення в наявних методах лікування.

Але перед цим їм необхідно провести додаткові дослідження, щоб повністю вивчити ці сполуки і в кінцевому підсумку випробувати їх на людях. Якщо все пройде успішно, це може відкрити новий спосіб лікування психічних розладів, використовуючи природні інгредієнти, але у більш безпечний і контрольований спосіб.

Це дослідження — нагадування про те, як природа може надихати на нові медичні прориви. І хоча результати багатообіцяючі, необхідні випробування на людях, щоб підтвердити ці висновки і зрозуміти всі переваги та ризики. Тож слідкуйте за новинами — можливо, майбутнє лікування психічних захворювань стане більш природним і ефективним.

Раніше Фокус писав про те, що новий зомбі-наркотик уже забрав перше життя за межами США. Наркотик вже пробирається в бік Європи, маючи на своєму рахунку вже одне забране життя на шляху до нового регіону.

Також Фокус писав про те, що Австралія схвалила використання наркотиків для боротьби з депресією і ПТСР. Країна зробила історичний крок у лікуванні психічних захворювань, дозволяючи використання МДМА і псилоцибіну в медичних установах, хоча довгострокові наслідки цього будуть відомі не скоро.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.