Ногти помогают выявить скрытые опасные болезни: врачи рассказали на что обращать внимание

Наши ногти имеют самую разнообразную форму и общий вид, но науке известны некоторые их визуальные отличия, которые могут сигнализировать о развитии тяжелых и опасных заболеваний.

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Недавно, совершенно случайно мужчина обнаружил неожиданную связь между лечением рака и своими ногтями. В возрасте 30 лет он заметил необычные белые линии на своих ногтях. По совпадению, они появились, когда он проходил курс химиотерапии от лимфомы. Шесть линий на его ногтях соответствовали шести сеансам химиотерапии. Это состояние, известное как поперечная лейконихия или линии Миса, оказалось доброкачественным побочным эффектом лечения, но этот случай, это напоминание о том, что наши ногти могут быть открытым окном, позволяющим нам заглянуть вглубь здоровья нашего организма, пишет Daily Mail.

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Ногти, состоящие в основном из прочного белка кератина, также содержащегося в волосах и коже, часто могут рассказать нам о нашем здоровье больше, чем мы думаем. Изменения в ногтях — не редкость во время химиотерапии, они затрагивают около 40 % пациентов. Эти изменения, иногда называемые "химионогтями", происходят из-за того, что некоторые препараты нарушают работу клеток, вырабатывающих ногти.

Подобно тому, как химиотерапия влияет на волосы, вызывая их выпадение из-за воздействия на быстро растущие клетки, она может повлиять и на ногти. Хорошая новость заключается в том, что эти изменения обычно носят временный характер, о чем свидетельствует мужчина, чьи ногти пришли в норму в течение года.

Но ногти могут быть не только индикатором побочных эффектов. Как отмечает доктор Шари Липнер, дерматолог из Корнельского университета, они могут быть "канарейкой в угольной шахте" серьезных проблем со здоровьем. Например, проблемы с сердцем, артрит или кровообращение могут отражаться на состоянии наших ногтей.

Интересно, что ногти также могут отражать наши повседневные привычки. Например, вертикальные линии на ногтях, являющиеся естественным признаком старения, могут быть также результатом чрезмерного мытья рук или использования дезинфицирующих средств для рук. Эта привычка получила широкое распространение во время пандемии Ковид-19, но она может лишать кожу защитных масел и бактерий, делая ее более склонной к инфекциям.

В редких случаях ногти могут указывать даже на рак. Стойкое темное пятно под ногтем, в отличие от обычного синяка, который исчезает, может быть признаком рака кожи, в частности подногтевой меланомы. Хотя это редкое заболевание, оно поддается лечению, если его обнаружить на ранней стадии.

К другим тревожным признакам относятся красные полосы, которые могут указывать на тяжелую сердечную инфекцию, или "косолапость" ногтей, которая может свидетельствовать о проблемах с сердцем и легкими.

Наконец, не последнюю роль в здоровье ногтей играет диета. Хрупкие и ломкие ногти могут свидетельствовать о недостатке железа, вызванном неправильным питанием. Сбалансированная диета — ключевой фактор для поддержания здоровья ногтей.

Для профилактики здоровья ногтей рекомендуется регулярно проводить самообследование и ежегодно посещать дерматолога без лака для ногтей. Этот случай подчеркивает важность внимания к ногтям не только с косметической точки зрения, но и как к окну в наше общее здоровье.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.