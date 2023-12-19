Нігті допомагають виявити приховані небезпечні хвороби: лікарі розповіли на що звертати увагу

Наші нігті мають найрізноманітнішу форму і загальний вигляд, але науці відомі деякі їхні візуальні відмінності, які можуть сигналізувати про розвиток важких і небезпечних захворювань.

Related video

Нещодавно, абсолютно випадково чоловік виявив несподіваний зв'язок між лікуванням раку і своїми нігтями. У віці 30 років він помітив незвичайні білі лінії на своїх нігтях. За збігом, вони з'явилися, коли він проходив курс хіміотерапії від лімфоми. Шість ліній на його нігтях відповідали шести сеансам хіміотерапії. Цей стан, відомий як поперечна лейконіхія або лінії Міса, виявився доброякісним побічним ефектом лікування, але цей випадок — це нагадування про те, що наші нігті можуть бути відкритим вікном, яке дає нам змогу зазирнути вглиб здоров'я нашого організму, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Нігті, що складаються переважно з міцного білка кератину, який також міститься у волоссі та шкірі, часто можуть розповісти нам про наше здоров'я більше, ніж ми думаємо. Зміни в нігтях — не рідкість під час хіміотерапії, вони зачіпають близько 40 % пацієнтів. Ці зміни, іноді звані "хіміонігтями", відбуваються через те, що деякі препарати порушують роботу клітин, які виробляють нігті.

Подібно до того, як хіміотерапія впливає на волосся, спричиняючи його випадання через вплив на клітини, які швидко ростуть, вона може вплинути і на нігті. Хороша новина полягає в тому, що ці зміни зазвичай мають тимчасовий характер, про що свідчить чоловік, чиї нігті прийшли в норму протягом року.

Але нігті можуть бути не тільки індикатором побічних ефектів. Як зазначає докторка Шарі Ліпнер, дерматологиня із Корнельського університету, вони можуть бути "канарейкою у вугільній шахті" серйозних проблем зі здоров'ям. Наприклад, проблеми з серцем, артрит або кровообіг можуть відбиватися на стані наших нігтів.

Цікаво, що нігті також можуть відображати наші повсякденні звички. Наприклад, вертикальні лінії на нігтях, які є природною ознакою старіння, можуть бути також результатом надмірного миття рук або використання дезінфекційних засобів для рук. Ця звичка набула широкого поширення під час пандемії Ковід-19, але вона може позбавляти шкіру захисних олій і бактерій, роблячи її більш схильною до інфекцій.

У рідкісних випадках нігті можуть вказувати навіть на рак. Стійка темна пляма під нігтем, на відміну від звичайного синця, який зникає, може бути ознакою раку шкіри, зокрема піднігтьової меланоми. Хоча це рідкісне захворювання, воно піддається лікуванню, якщо його виявити на ранній стадії.

До інших тривожних ознак належать червоні смуги, які можуть вказувати на важку серцеву інфекцію, або "клишоногість" нігтів, що може свідчити про проблеми з серцем і легенями.

Нарешті, не останню роль у здоров'ї нігтів відіграє дієта. Крихкі та ламкі нігті можуть свідчити про нестачу заліза, спричинену неправильним харчуванням. Збалансована дієта — ключовий фактор для підтримки здоров'я нігтів.

Для профілактики здоров'я нігтів рекомендується регулярно проводити самообстеження та щорічно відвідувати дерматолога без лаку для нігтів. Цей випадок підкреслює важливість уваги до нігтів не тільки з косметичного погляду, а й як до вікна в наше загальне здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, як виявити рак шкіри вдома. Відомий дерматолог, поділилася досвідом і вказала на що потрібно звертати увагу під час профілактичного самоогляду шкіри.

Також Фокус писав про те, що певний сорт вина омолоджує шкіру в середньому і старшому віках. Недавнє дослідження пролило світло на омолоджувальні здібності вина, але такі властивості приписують далеко не всім його сортам, і за потенційним ключем до молодості, можливо, доведеться помандрувати.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.