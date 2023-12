Богатая жирами пища приносит пользу: эксперт по питанию перечислила полезные продукты

Мы привыкли слышать о том, что пища содержащая жиры вредит нашей фигуре, но последние исследования и заключения экспертов готовы оспорить это утверждение.

Многие из нас не раз слышали, что большое количество жиров плохо сказывается на нашей фигуре, но ученые считают, что употребление продуктов, содержащих много жиров, может помочь в похудении. Последние исследования показывают, что не все жиры являются врагами для вашей фигуры. На самом деле, некоторые продукты с высоким содержанием жира помогают нам дольше сохранять сытость и даже могут помочь сбросить лишние килограммы. Эксперт по питанию рассказала о том, какие продукты с высоким содержанием жира могут стать вашими новыми лучшими друзьями в деле снижения веса, пишет Eat This, Not That.

По словам эксперта Кэтрин Гервасио, авокадо — это не просто вкусный продукт. В нем много мононенасыщенных жиров, которые помогут вам почувствовать себя сытым и даже ускорят обмен веществ. Орехи, хрустящее лакомство, полны жиров, которые поддерживают сытость и могут снизить риск ожирения. Оливковое масло, основной продукт средиземноморской диеты, содержит полезные для сердца жиры и антиоксиданты, которые борются с воспалением, часто связанным с ожирением.

Такая рыба, как лосось и скумбрия, не только вкусна, но и богата омега-3 жирными кислотами, известными своими полезными свойствами для сердца и способностью уменьшать отложение жира. Темный шоколад может показаться неожиданным в этом списке, но благодаря высокому содержанию какао он содержит меньше сахара и больше полезных жиров, а также ускоряет метаболизм, говорит эксперт.

Любители сыра также могут быть спокойны. Некоторые виды сыра содержат полезные жиры, белки и необходимые питательные вещества, способствующие сытости и наращиванию мышц. Семена, от чиа до тыквы — крошечные, но могучие источники жиров и волокон, которые помогают держать голод в узде, а уровень сахара в крови — стабильным.

Яйца, любимые на завтрак, полны высококачественных белков и жиров, что делает их отличным средством для контроля аппетита и поддержки сухих мышц. Гранола, если тщательно выбирать ее по качеству и низкому содержанию сахара, представляет собой вкусный, хрустящий способ включить в свой рацион полезные жиры и устойчивую энергию. Наконец, полножирный йогурт не только придает кремовую текстуру, но и насыщает белком и пробиотиками, способствуя поддержанию нормального уровня сахара в крови и контролю веса, подытожила Гервасио.

Так что в следующий раз, когда вы будете ходить по продуктовым рядам, подумайте о том, что обезжиренный йогурт или авокадо могут быть не врагом диеты, а скорее вкусным и питательным компонентом сбалансированного плана по снижению веса.

