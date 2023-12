Багата на жири їжа приносить користь: експертка з харчування перерахувала корисні продукти

Ми звикли чути про те, що їжа, яка містить жири, шкодить нашій фігурі, але останні дослідження і висновки експертів готові заперечити це твердження.

Related video

Багато хто з нас не раз чув, що велика кількість жирів погано позначається на нашій фігурі, але вчені вважають, що вживання продуктів, що містять багато жирів, може допомогти в схудненні. Останні дослідження показують, що не всі жири є ворогами для вашої фігури. Насправді, деякі продукти з високим вмістом жиру допомагають нам довше зберігати ситість і навіть можуть допомогти скинути зайві кілограми. Експертка з харчування розповіла про те, які продукти з високим вмістом жиру можуть стати вашими новими найкращими друзями у справі зниження ваги, пише Eat This, Not That.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

За словами експертки Кетрін Гервасіо, авокадо — це не просто смачний продукт. У ньому багато мононенасичених жирів, які допоможуть вам відчути себе ситим і навіть прискорять обмін речовин. Горіхи, хрусткі ласощі, сповнені жирів, які підтримують ситість і можуть знизити ризик ожиріння. Оливкова олія, основний продукт середземноморської дієти, містить корисні для серця жири й антиоксиданти, які борються із запаленням, часто пов'язаним з ожирінням.

Така риба, як лосось і скумбрія, не тільки смачна, а й багата на омега-3 жирні кислоти, відомі своїми корисними властивостями для серця і здатністю зменшувати відкладення жиру. Темний шоколад може здатися несподіваним у цьому списку, але завдяки високому вмісту какао він містить менше цукру і більше корисних жирів, а також прискорює метаболізм, каже експертка.

Любителі сиру також можуть бути спокійні. Деякі види сиру містять корисні жири, білки та необхідні поживні речовини, що сприяють ситості та нарощуванню м'язів. Насіння, від чіа до гарбуза — крихітні, але могутні джерела жирів і волокон, які допомагають тримати голод у вузді, а рівень цукру в крові — стабільним.

Яйця, улюблені на сніданок, сповнені високоякісних білків і жирів, що робить їх чудовим засобом для контролю апетиту і підтримки сухих м'язів. Гранола, якщо ретельно вибирати її за якістю і низьким вмістом цукру, являє собою смачний, хрусткий спосіб включити у свій раціон корисні жири і стійку енергію. Нарешті, повножирний йогурт не тільки надає кремової текстури, а й насичує білком і пробіотиками, сприяючи підтримці нормального рівня цукру в крові та контролю ваги, підсумувала Гервасіо.

Тож наступного разу, коли ви ходитимете продуктовими рядами, подумайте про те, що знежирений йогурт або авокадо можуть бути не ворогом дієти, а радше смачним і поживним компонентом збалансованого плану зі зниження ваги.

Раніше Фокус писав про ще один вид, схильний до ожиріння, крім людей. Вчені з'ясували, що примати в певних умовах, як і ми, схильні неконтрольовано набирати вагу, спростувавши теорію про наші унікальні гени.

Також Фокус писав про виявили нову причину набору ваги, що криється в токсинах. Нове наукове відкриття припускає, що бактеріальні залишки з наших кишечників можуть бути таємними саботажниками наших талій і провокаторами набору ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.