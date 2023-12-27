Удалось уничтожить 99% раковых клеток: ученые испытали новый метод лечения болезни

Применив необычный неинвазивный метод воздействия, ученые добились впечатляющих результатов, буквально разорвав раковые клетки.

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Ученые открыли новый метод борьбы с раковыми клетками с помощью специализированной молекулы и света. Эта инновационная технология основана на молекулах аминоцианина, которые обычно используются в качестве синтетических красителей в визуализации для обнаружения рака. Эти молекулы обладают уникальной способностью прикрепляться к поверхности клеток, что делает их идеальными для этой цели, пишет ScienceAlert.

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Исследование продемонстрировало значительный прогресс по сравнению с предыдущими методами уничтожения раковых клеток. Новая технология, которую химик Джеймс Тур из Университета Райса назвал "молекулярными отбойными молотками", значительно эффективнее и действеннее своих предшественников. Эти молекулярные машины работают со скоростью, в миллион раз превышающей скорость предыдущих моделей, и активируются не видимым, а ближним инфракрасным светом.

Выбор ближнего инфракрасного света имеет решающее значение, так как он проникает глубже в организм, предлагая возможность лечения рака костей и внутренних органов без инвазивной хирургии. В лабораторных испытаниях на культивированных раковых клетках этот метод показал поразительный 99-процентный результат в их уничтожении. Кроме того, при тестировании на мышах с опухолями меланомы половина испытуемых была эффективно излечена.

Молекулы аминоцианина, стимулируемые ближним инфракрасным светом, генерируют синхронизированную вибрацию. В результате электроны внутри них образуют плазмоны — коллективные колебательные образования. Эти плазмоны, в свою очередь, создают механическое воздействие на всю молекулу. По словам химика Университета Райса Сисерона Айала-Орозко, это первый случай, когда молекулярный плазмон был использован подобным образом, что привело к физическому воздействию — в данном случае к разрыву мембран раковых клеток.

Методика заключается именно в прикреплении молекул аминоцианина к мембранам раковых клеток. Затем колебания от плазмонов механически разрушают и разрывают эти мембраны. Этот подход не только инновационный, но и потенциально сложный для развития устойчивости раковых клеток, поскольку он основан на прямом механическом воздействии на них.

В дальнейшем ученые изучат другие типы молекул, которые могут быть использованы аналогичным образом. Первые же результаты текущего исследования многообещающи и открывают новые пути для будущих работ в области лечения рака, которые могут существенно повлиять на будущие методы терапии.

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