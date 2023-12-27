Вдалося знищити 99% ракових клітин: вчені випробували новий метод лікування хвороби

Застосувавши незвичайний неінвазивний метод впливу, вчені домоглися вражаючих результатів, буквально розірвавши ракові клітини.

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Вчені відкрили новий метод боротьби з раковими клітинами за допомогою спеціалізованої молекули і світла. Ця інноваційна технологія заснована на молекулах аміноціаніну, які зазвичай використовуються як синтетичні барвники у візуалізації для виявлення раку. Ці молекули мають унікальну здатність прикріплятися до поверхні клітин, що робить їх ідеальними для цієї мети, пише ScienceAlert.

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Дослідження продемонструвало значний прогрес порівняно з попередніми методами знищення ракових клітин. Нова технологія, яку хімік Джеймс Тур з Університету Райса назвав "молекулярними відбійними молотками", значно ефективніша та дієвіша за своїх попередників. Ці молекулярні машини працюють зі швидкістю, що в мільйон разів перевищує швидкість попередніх моделей, і активуються не видимим, а ближнім інфрачервоним світлом.

Вибір ближнього інфрачервоного світла має вирішальне значення, оскільки воно проникає глибше в організм, пропонуючи можливість лікування раку кісток і внутрішніх органів без інвазивної хірургії. У лабораторних випробуваннях на культивованих ракових клітинах цей метод показав вражаючий 99-відсотковий результат у їхньому знищенні. Крім того, під час тестування на мишах з пухлинами меланоми половина випробовуваних була ефективно вилікувана.

Молекули аміноціаніну, стимульовані ближнім інфрачервоним світлом, генерують синхронізовану вібрацію. У результаті електрони всередині них утворюють плазмони — колективні коливальні утворення. Ці плазмони, своєю чергою, створюють механічний вплив на всю молекулу. За словами хіміка Університету Райса Сісерона Айала-Орозко, це перший випадок, коли молекулярний плазмон було використано в такий спосіб, що призвело до фізичного впливу — у цьому разі до розриву мембран ракових клітин.

Методика полягає саме в прикріпленні молекул аміноціаніну до мембран ракових клітин. Потім коливання від плазмонів механічно руйнують і розривають ці мембрани. Цей підхід не тільки інноваційний, а й потенційно складний для розвитку стійкості ракових клітин, оскільки він заснований на прямому механічному впливі на них.

Надалі вчені вивчать інші типи молекул, які можуть бути використані аналогічним чином. Перші ж результати поточного дослідження є багатообіцяючими і відкривають нові шляхи для майбутніх робіт у галузі лікування раку, які можуть істотно вплинути на майбутні методи терапії.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.