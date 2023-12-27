5 простых способов прожить дольше: ученые поделились эффективными шагами к долголетию

Человечество постоянно стремится к продлению жизни и по заверению ученых, для этого не требуются дорогие технологии, ведь все способы достижения долголетия доступны каждому из нас, в любое время.

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Чтобы начать путь к долгой и здоровой жизни, не нужно кардинальных перемен. Вместо этого необходимо последовательно вносить коррективы в свой распорядок дня. Есть пять ключевых областей посвященных диете, физическим упражнениям и общему самочувствию, и каждая из них предлагает практические и эффективные стратегии. От того, что вы кладете в свою тарелку, до того, как вы двигаетесь и защищаете свое тело — эти привычки прокладывают путь к крепкой и энергичной жизни, пишет The US Sun.

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Эксперты по долголетию выделили простые изменения, которые могут значительно увеличить продолжительность жизни. Вот перечень шагов, которые ученые предлагают предпринять, чтобы потенциально достичь 100-летнего возраста:

Средиземноморская диета: путь к долголетию. Придерживайтесь диеты, богатой фруктами, овощами, оливковым маслом, рыбой и цельным зерном. Умеренность является ключевым фактором для мяса, особенно красного и обработанных сортов, которые связаны с такими проблемами со здоровьем, как рак кишечника. Употребление ферментированных продуктов, таких как кефир, и сокращение потребления сладких или сверхпереработанных продуктов не только улучшает здоровье кишечника и настроение, но и снижает риски, связанные с высоким кровяным давлением и сердечными заболеваниями. Важность тренировок: последовательность — ключ к успеху. Очень важна разнообразная физическая активность, направленная на развитие силы, сердечно-сосудистой системы, подвижности, укрепления тела и эмоционального состояния. Сочетание силовых тренировок, высоко- и низкоинтенсивных кардиоупражнений, а также упражнений на подвижность, таких как йога или пилатес, может обеспечить всестороннюю пользу — от сохранения мышц до повышения плотности костной ткани. Здоровье сердца: проактивные меры. Регулярный контроль артериального давления и образ жизни, включающий физические упражнения и борьбу со стрессом, имеют большое значение. Отказ от курения и привычки, полезные для сердца, такие как выбор лестницы вместо лифта, могут значительно улучшить ситуацию. Уход за кожей: просто, но важно. Регулярное использование солнцезащитного крема — простая, но эффективная стратегия защиты от рака кожи, в том числе от все более распространенной меланомы. Включение ретиноидов и альфа-гидроксикислот, наряду со сбалансированным питанием и достаточным сном, является надежным антивозрастным режимом для вашей кожи. Защита мозга: укрепление ключевого органа. Рацион с большим содержанием растений, особенно крестоцветных овощей, и активный образ жизни укрепляют здоровье мозга, в то время как обработанная пища была связана с усугублением его заболеваний. Занятие интересными видами деятельности, от хобби до освоения новых навыков, также поддерживает активность мозга и препятствует снижению когнитивных способностей.

Средиземноморская диета, разнообразные физические нагрузки, забота о здоровье сердца и кожи, а также забота о мозге — это ключевые стратегии, подтвержденные исследованиями. Внедряя эти привычки в свою повседневную жизнь, вы не только продлеваете ее, но и делаете себя более здоровыми и энергичными

Ранее Фокус писал о пяти легких ежедневных привычках, которые укрепляют здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами.

Также Фокус писал о лучшем времени для тренировок, сжигающих жир. В определенное время дня наш метаболизм более высокий, что значительно усиливает эффективность упражнений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.