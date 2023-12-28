Похмелье после спячки: почему мы чувствуем себя разбитыми, если спим дольше

Исследователи объяснят, что увеличение продолжительности сна в отпуске на самом деле может сыграть с нами злую шутку — почувствуете себя более уставшими.

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Многие из нас, отправляясь в отпуск или на выходные, надеются восстановиться и набраться сил. В то же время большинство считают, что спать дольше — лучшее решение, которое поможет восполнить недостаток сна, испытуемый нами ранее. Увы, ученые считают, что этого не произойдет, пишет Daily Mail.

По словам исследователей, сон дольше рекомендованных 7-8 часов каждую ночь, хотя и кажется лучшим способом восстановить силы, не является таковым. Вероятнее всего, такое решение приведет к еще большей сонливости и упадку энергии в течение дня.

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Дело в том, что наши циклы сна начинаются заново каждые 80-100 минут, поэтому добавление еще одного часа к ночному сну повлечет пробуждение в середине цикла глубокого сна, что впоследствии приведет к похмелью после спячки.

По словам исследователя сна и психолога из Университета Южной Каролины, доктора Александрии Рейнольдс, существует четыре цикла сна, однако пробуждение во время третьего, когда сон наиболее глубокий, оказывает наибольшее влияние на дальнейшее самочувствие человека в течение всего дня. После третьего цикла наступает четвертая фаза быстрого сна или цикл быстрых движений глаз, когда мы видим сны.

Фактически наш мозг циклически проходит через два типа сна: быстрый и медленный. Наш сон начинается с ранней стадии, когда мы только начинаем засыпать, далее следует легкий сон, когда частота сердцебиения, дыхание и температура тела снижаются. Однако ученые считают, что именно третья стадия глубокого сна, когда мозг консолидирует новые воспоминания и перемещает их в долгосрочное хранилище, является наиболее важной.

Первый цикл нашего сна, как правило, укороченный и длится не более 10 минут. Однако с каждым новым циклом его продолжительность увеличивается — как правило, за ночь наш мозг перезагружает от 4 до 5 циклов сна, которые длятся в среднем около 90 минут. Именно поэтому ученые рекомендуют спать около 7,5 часа ночью.

По словам доктора Рейнольдс, если вам не посчастливилось проснуться в стадии глубокого сна, вы, вероятно, будете чувствовать себя чрезвычайно вялым и растерянным. В то же время пробуждение в фазе быстрого дня обернется лучшим самочувствием — человек почувствует себя отдохнувшим и готовым к новому дню.

Исследователи отмечают, что это связано с тем, что во время фазы быстрого сна наш мозг чрезвычайно активен — именно поэтому нам снятся яркие сновидения, а переход к бодрствованию становится более плавным. В результате Рейнольдс отмечает, что в те утра, когда мы неожиданно просыпаемся за час до будильника и чувствуем себя отдохнувшими, нам, вероятно, не стоит переворачиваться на другой бок и пытаться заснуть снова. Увы, в таком случае, мы можем не только проспать, но и проснуться чрезвычайно разбитыми.

По словам исследователя сна и черепно-мозговых травм из Вашингтонского университета, доктора Джеффри Илиффа, недостаток сна невозможно восполнить, а потому, сколько бы мы не пытались отоспаться на выходных, это попросту не выйдет. По словам ученого, сон, который мы потеряли, увы, "уходит навсегда".

Более ранние исследования показали, что может потребоваться до 4 дней полноценного сна, чтобы восстановиться после одного потерянного часа сна, и до 9 дней хорошего сна, чтобы полностью "устранить дефицит".

В результате ученые советуют дополнительно вздремнуть в течение короткого периода времени — около 25 минут, или отдать предпочтение более длительному сну — около 90 минут — этого достаточно, чтобы мозг прошел весь необходимый цикл.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали идеальную температуру в комнате, которая поможет выспаться.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.