Похмілля після сплячки: чому ми почуваємося розбитими, якщо спимо довше

Дослідники пояснять, що збільшення тривалості сну у відпустці насправді може зіграти з нами злий жарт — відчуєте себе більш втомленими.

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Багато хто з нас, вирушаючи у відпустку або на вихідні, сподівається відновитися і набратися сил. Водночас більшість вважають, що спати довше — найкраще рішення, яке допоможе заповнити нестачу сну, яку ми відчували раніше. На жаль, учені вважають, що цього не станеться, пише Daily Mail.

За словами дослідників, сон довше рекомендованих 7-8 годин щоночі, хоч і здається найкращим способом відновити сили, не є таким. Найімовірніше, таке рішення призведе до ще більшої сонливості та занепаду енергії протягом дня.

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Річ у тім, що наші цикли сну починаються заново кожні 80-100 хвилин, тому додавання ще однієї години до нічного сну спричинить пробудження в середині циклу глибокого сну, що згодом призведе до похмілля після сплячки.

За словами дослідника сну і психолога з Університету Південної Кароліни, доктора Александрії Рейнольдс, існує чотири цикли сну, проте пробудження під час третього, коли сон найглибший, має найбільший вплив на подальше самопочуття людини впродовж усього дня. Після третього циклу настає четверта фаза швидкого сну або цикл швидких рухів очей, коли ми бачимо сни.

Фактично наш мозок циклічно проходить через два типи сну: швидкий і повільний. Наш сон починається з ранньої стадії, коли ми тільки починаємо засинати, далі йде легкий сон, коли частота серцебиття, дихання і температура тіла знижуються. Проте вчені вважають, що саме третя стадія глибокого сну, коли мозок консолідує нові спогади та переміщує їх у довгострокове сховище, є найбільш важливою.

Перший цикл нашого сну, як правило, укорочений і триває не більше 10 хвилин. Проте з кожним новим циклом його тривалість збільшується — зазвичай за ніч наш мозок перезавантажує від 4 до 5 циклів сну, які тривають у середньому близько 90 хвилин. Саме тому вчені рекомендують спати близько 7,5 години вночі.

За словами доктора Рейнольдс, якщо вам не пощастило прокинутися у стадії глибокого сну, ви, ймовірно, почуватиметеся надзвичайно млявим і розгубленим. Натомість пробудження у фазі швидкого дня обернеться кращим самопочуттям — людина відчує себе відпочилою і готовою до нового дня.

Дослідники зазначають, що це пов'язано з тим, що під час фази швидкого сну наш мозок надзвичайно активний — саме тому нам сняться яскраві сновидіння, а перехід до неспання стає більш плавним. У результаті Рейнольдс зазначає, що в ті ранки, коли ми несподівано прокидаємося за годину до будильника і почуваємося відпочилими, нам, ймовірно, не варто перевертатися на інший бік і намагатися заснути знову. На жаль, у такому разі, ми можемо не тільки проспати, а й прокинутися надзвичайно розбитими.

За словами дослідника сну і черепно-мозкових травм з Вашингтонського університету, доктора Джеффрі Іліффа, нестачу сну неможливо заповнити, а тому, скільки б ми не намагалися відіспатися на вихідних, це просто не вийде. За словами вченого, сон, який ми втратили, на жаль, "йде назавжди".

Більш ранні дослідження показали, що може знадобитися до 4 днів повноцінного сну, щоб відновитися після однієї втраченої години сну, і до 9 днів хорошого сну, щоб повністю "усунути дефіцит".

У результаті вчені радять додатково подрімати протягом короткого періоду часу — близько 25 хвилин, або віддати перевагу більш тривалому сну — близько 90 хвилин — цього достатньо, щоб мозок пройшов увесь необхідний цикл.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали ідеальну температуру в кімнаті, яка допоможе виспатися.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.