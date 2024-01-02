На пороге новой эпидемии: серьезная вспышка чесотки фиксируется в Северной Европе, — СМИ

Чесотка является изнурительным заболеванием, которое также подвергается стигматизации в обществе, что делает ее распространение только проще.

Related video

Недавние отчеты свидетельствуют о серьезном росте числа случаев чесотки, особенно в домах престарелых и университетских общежитиях. Чесотка — кожное заболевание, вызываемое крошечными клещами, зарывающимися в кожу, приводит к зуду и сыпи, часто обостряющейся по ночам. Она передается при тесном физическом контакте и особенно опасна в коммунальных квартирах, пишет New York Post.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Всплеск заболеваемости был описан медицинскими работниками как "абсолютный кошмар", они обеспокоены тем, что заражение может распространяться неконтролируемо. В качестве основного лечения используются инсектициды, такие как перметрин и малатион, однако их поставки оказались под угрозой, в том числе из-за глобальных событий, повлиявших на торговлю и производство. Кроме того, по имеющимся данным, отслеживание случаев чесотки ведется неадекватно, что не позволяет оценить все масштабы вспышки. Государственные органы Великобритании также выпустили инструкцию по предотвращению и лечению чесотки.

Последствия чесотки не ограничиваются физическим дискомфортом. Существует социальная стигма, часто связанная с несоблюдением правил гигиены, хотя чесотка может поразить любого человека не зависимо от соблюдаемой им чистоты. Эта стигма может задерживать лечение, поскольку люди могут стесняться обращаться за помощью. Эксперты призывают к ее снижению, повышению осведомленности и увеличению ресурсов для эффективного управления и предотвращения вспышек заболевания.

Недавняя вспышка — это не просто распространенный зуд; это серьезная проблема для здоровья, требующая быстрого и всестороннего реагирования со стороны органов здравоохранения, медицинских работников и общества. Заражение подчеркивает важность бдительных мер в области общественного здравоохранения, понимания инфекционных заболеваний и доступа к медицинскому лечению для всех. Разворачивающаяся ситуация является ярким напоминанием о взаимосвязанности здоровья и важности готовности к решению проблем общественного здравоохранения.

Ранее Фокус о том, что постельные клопы-мутанты распространяются по всей Европе. Франция уже подверглась апокалиптическому нашествию вредителей, но ученые назвали несколько способов, которыми они надеются справится с нарастающей угрозой.

Также Фокус писал о том, чего стоит опасаться в отелях, по словам микробиологов. От кнопок лифта до пультов дистанционного управления телевизором – в гостиничном номере таятся скрытые опасности, которые могут поставить под угрозу ваше здоровье. Микробиолог рассказал, на что стоит обращать внимание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.