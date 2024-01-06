Древний храм поклонения богам-императорам: археологи обнаружили уникальное сооружение

Необычную находка обнаружилась под ногами итальянцев и обещает раскрыть тайны неизведанной части истории Древнего Рима, когда происходила историческая, по своей важности, смена религий.

Related video

Под улицами Италии, скрытыми в тени современных парковок, скрывается удивительное открытие, которое бросает вызов нашему пониманию религиозной эволюции Римской империи. Эта находка, расположенная в городе Спелло, проливает свет на время, отмеченное значительными культурными и религиозными преобразованиями, и свидетельствует о том, что общество было гораздо более разнообразным, чем считалось ранее, пишет Study Finds.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Американские исследователи под руководством профессора Дугласа Бойна из Университета Сент-Луиса раскопали руины древнего храма эпохи Константина Великого, первого христианского императора Рима. Обнаруженный храм, связанный с императорским культом, является самым значительным его свидетельством в Италии IV века и поздней Римской империи. Императорский культ представлял собой форму поклонения, в которой умершие императоры почитались как боги. Это открытие, состоящее из трех больших древних стен, рисует картину преемственности между классическим языческим и раннехристианским римским миром, опровергая представление о резкой смене общества.

Путь к этому открытию начался с рескрипта — письма императора Константина жителям Спелло, призывающего их отметить религиозный праздник в честь его божественных предков, семьи Флавиев. Этот документ, обнаруженный в XVIII веке, позволяет заглянуть в мультикультурную ткань римского общества, демонстрируя тонкий подход к религиозной практике, допускавший смешение традиционных и новых верований.

После завершения раскопок этот храм обещает дать более глубокое понимание культурных и религиозных сдвигов в Римской империи. Находка подчеркивает постепенный характер изменений и длительное влияние языческих традиций наряду с появлением христианства. Как отмечает профессор Бойн, культурные изменения часто бывают более нюансированными и длительными, чем мы думаем, и полны серых и малоизученных зон, отражающих сложное взаимодействие обычаев и общественных норм.

Эта находка — не просто окно в прошлое, но и напоминание о том, что история часто бывает более запутанной и многослойной, чем можно предположить по широким мазкам повествования. Последствия этой находки выходят за пределы академических кругов, предлагая общественности осязаемые доказательства, которые ставят под сомнение давно устоявшиеся предположения и предлагают более тонкое понимание нашего общего прошлого. По мере продолжения раскопок, исследователи обещают разгадать еще более сложные моменты переломного периода в истории человечества, когда религия, культура и общество сходились в древнеримском мире.

Ранее Фокус писал об обнаружении археологами самых древних останков человека. Открытие окаменелостей человека в пещере Там Па Линг, расположенной на севере Лаоса, дало неоценимую информацию об истории нашего вида. Эти древние останки, которым 68 000 – 86 000 лет, идентифицированы как Homo sapiens.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.