Стародавній храм поклоніння богам-імператорам: археологи виявили унікальну споруду

Незвичайну знахідку виявили під ногами італійців, вона обіцяє розкрити таємниці незвіданої частини історії Стародавнього Риму, коли відбувалася історична, за своєю важливістю, зміна релігій.

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Під вулицями Італії, прихованими в тіні сучасних парковок, ховається дивовижне відкриття, яке кидає виклик нашому розумінню релігійної еволюції Римської імперії. Ця знахідка, розташована в місті Спелло, проливає світло на час, позначений значними культурними та релігійними перетвореннями, і свідчить про те, що суспільство було набагато різноманітнішим, ніж вважалося раніше, пише Study Finds.

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Американські дослідники під керівництвом професора Дугласа Бойна з Університету Сент-Луїса розкопали руїни стародавнього храму епохи Костянтина Великого, першого християнського імператора Риму. Виявлений храм, пов'язаний з імператорським культом, є найзначнішим його свідченням в Італії IV століття і пізньої Римської імперії. Імператорський культ являв собою форму поклоніння, в якій померлі імператори шанувалися як боги. Це відкриття, що складається з трьох великих стародавніх стін, малює картину спадкоємності між класичним язичницьким і ранньохристиянським римським світом, спростовуючи уявлення про різку зміну суспільства.

Шлях до цього відкриття почався з рескрипту — листа імператора Костянтина жителям Спелло, що закликає їх святкувати релігійне свято на честь його божественних предків, сім'ї Флавіїв. Цей документ, виявлений у XVIII столітті, дає змогу зазирнути в мультикультурну тканину римського суспільства, демонструючи тонкий підхід до релігійної практики, що допускав змішання традиційних і нових вірувань.

Після завершення розкопок цей храм обіцяє дати глибше розуміння культурних і релігійних зрушень у Римській імперії. Знахідка підкреслює поступовий характер змін і тривалий вплив язичницьких традицій поряд із появою християнства. Як зазначає професор Бойн, культурні зміни часто бувають більш нюансованими і тривалими, ніж ми думаємо, і сповнені сірих та маловивчених зон, що відображають складну взаємодію звичаїв і суспільних норм.

Ця знахідка — не просто вікно в минуле, а й нагадування про те, що історія часто буває більш заплутаною і багатошаровою, ніж можна припустити за широкими мазками оповіді. Наслідки цієї знахідки виходять за межі академічних кіл, пропонуючи громадськості відчутні докази, які ставлять під сумнів давно усталені припущення і пропонують більш тонке розуміння нашого спільного минулого. У міру продовження розкопок, дослідники обіцяють розгадати ще більш складні моменти переломного періоду в історії людства, коли релігія, культура і суспільство сходилися в давньоримському світі.

Раніше Фокус писав про виявлення археологами найдавніших останків людини. Відкриття скам'янілостей людини в печері Там Па Лінг, розташованій на півночі Лаосу, дало неоціненну інформацію про історію нашого виду. Ці стародавні останки, яким 68 000–86 000 років, ідентифіковані як Homo sapiens.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами теризинозавра і троодонтида на території Британії.