Победить рак и забыть о нем: ученые заставили иммунную систему бороться с раком после терапии

Новая разработка ученых комбинирует в себе сразу два вида иммунных клеток, которые не просто эффективно борются с онкологическим заболеванием, но и сохраняют память о его клетках в нашем организме.

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В недавнем исследовании, проведенном в Израиле, ученые разработали новый метод иммунотерапии, который позволяет лечить рак, помогая иммунной системе эффективнее бороться с болезнью. Этот инновационный подход основан на использовании двух типов иммунных клеток: Т-клеток, которые подобно солдатам атакуют раковые клетки, и дендритных клеток, которые действуют как разведчики, собирая информацию об угрозах для организма, включая рак, пишет ynetnews.

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Исследование, проведенное на мышах с агрессивными формами рака груди, легких и кожи, показало, что новый метод значительно замедляет рост раковых опухолей легких и кожи. Однако первоначально он не сработал при раке молочной железы из-за низкого количества дендритных клеток в этих опухолях. Чтобы преодолеть эту проблему, ученые объединили новый метод лечения со специально разработанным ингибитором, повышающим активность дендритных клеток, что сделало лечение эффективным даже для тех видов рака, которые ранее не реагировали на иммунотерапию.

Одним из самых интересных открытий стало то, что это лечение способно предотвратить возвращение рака после удаления первичной опухоли. Это говорит о том, что терапия не только борется с существующим раком, но и помогает иммунной системе запомнить и атаковать любые будущие проявления болезни.

Команда, стоящая за этим открытием, из отделения системной иммунологии Института науки Вейцмана, считает, что этот прорыв может иметь последствия не только для лечения рака. Их подход также можно использовать для лечения аутоиммунных заболеваний, когда иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма. В настоящее время лечение аутоиммунных заболеваний часто заключается в подавлении иммунной системы, что может иметь самые разнообразные негативные последствия. Новый метод предлагает более целенаправленный подход, потенциально позволяющий специфически активировать или подавлять иммунный ответ без недостатков нынешних методов лечения.

Сейчас ученые в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями работают над созданием препарата на основе этого исследования, который можно было бы использовать на людях. Этот шаг включает в себя создание молекулы, которая может безопасно и эффективно способствовать коммуникации между Т-клетками и дендритными клетками в человеческом организме.

Это исследование не только открывает новые возможности для лечения рака, но и углубляет наше понимание иммунной системы. Изучая способы управления общением иммунных клеток, исследователи надеются, что смогут разработать более эффективные методы лечения различных заболеваний, что ознаменует собой значительный скачок вперед в медицинской науке.

Ранее Фокус писал о том, что популярные витаминные добавки могут провоцировать развитие рака. Новое исследование проливает свет на обратную сторону приема витаминных добавок, отдельно отмечая смертельную опасность для людей, которые болеют раком.

Также Фокус писал о том, что обычный алкотестер способен выявить рак. Новый враг заболевания — это не очередной препарат, а то, что уже давно стало обыденной проверкой для нетрезвых водителей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.