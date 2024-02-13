Укрепляют сердце и пищеварительную систему: польза фисташек для нашего организма

Фисташки на протяжении сотен тысяч лет являются нашим гастрономическим спутником и на это есть причины, выходящие за рамки обычных вкусовых пристрастий, влияющие на наше здоровье.

Related video

На фоне множества орехов и прочих аппетитных закусок фисташки выделяются не только своим вкусом, но и впечатляющим набором полезных свойств. Эти маленькие орешки входят в рацион человека уже 300 000 лет и остаются любимой закуской во всем мире. И это отлично, ведь они являются невероятно полезными для нашего организма, пишет Health.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Фисташки — это прочный фундамент здоровья нашей пищеварительной системы. Они богаты как нерастворимой, так и растворимой клетчаткой, которая способствует его регулярному опорожнению и увеличению количества кишечных бактерий. Эта пищевая клетчатка не только помогает наладить работу кишечника, но и стимулирует выработку короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) в кишечнике. КЖК крайне важны для поддержания здоровья пищеварительной системы: они подпитывают клетки, поддерживают выработку слизи и уменьшают воспаление.

Если говорить о здоровье сердца, то фисташки — это маленький своеобразный энергетик, наполненный веществами, которые помогают регулировать кровяное давление и улучшают уровень липидов в крови без побочных эффектов. Они являются отличным источником калия и мононенасыщенных жиров. Исследования показали, что включение фисташек в рацион может привести к значительному снижению кровяного давления и уровня холестерина, что делает их безопасным для сердца выбором.

Еще одно полезное их свойство — их способность защищать от снижения когнитивных способностей. Эти орехи содержат большое количество флавоноидных антиоксидантов, которые могут уменьшить повреждение клеток и воспаление в мозге. Исследования показывают, что повышенное потребление флавоноидов, особенно тех, что содержатся в фисташках, связано с уменьшением риска снижения когнитивных способностей.

Фисташки также отлично подходят для поддержания здорового контроля сахара в крови. Благодаря содержанию белка, клетчатки и низкому содержанию углеводов они являются разумным выбором для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Флавоноиды, содержащиеся в фисташках, подавляют ферменты, расщепляющие углеводы, предотвращая скачки уровня сахара.

С точки зрения питания, фисташки — это кладезь необходимых полезных веществ. Они содержат белок, полезные жиры, клетчатку, витамины группы В, витамин Е и некоторые минералы, такие как медь и железо. Эти питательные вещества способствуют различным аспектам здоровья, включая иммунную функцию, выработку энергии и когнитивное развитие.

Несмотря на многочисленные преимущества фисташек, важно помнить о потенциальных рисках, связанных с их употреблением, особенно тем, кто следит за количеством потребляемых калорий или страдает аллергией на орехи. Отдавайте предпочтение несоленым сортам, чтобы контролировать потребление натрия, а контроль порций поможет избежать переедания.

Включить фисташки в свой рацион довольно легко. Эти орехи можно есть в качестве закуски, добавлять в салаты или использовать в выпечке, они улучшают вкус и питательную ценность многих блюд. Сохранить их свежесть очень просто: их можно хранить в холодильнике или морозильной камере в течение длительного времени.

От поддержки пищеварения и здоровья сердца до защиты когнитивных функций и контроля уровня сахара в крови — фисташки оказывают целый ряд положительных воздействий на здоровье. Однако, как и любой другой продукт, их следует употреблять в меру, особенно тем, у кого есть особые проблемы с питанием.

Ранее Фокус писал о мускатном орехе. На самом деле — он совсем не орех, и может быть достаточно опасным для здоровья.

А также Фокус рассказывал о том, чем может быть опасен грецкий орех. Не всегда поставщики придерживаются санитарных норм, а это приводит к проблемам со здоровьем.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.