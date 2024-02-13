Зміцнюють серце та травну систему: користь фісташок для нашого організму

Фісташки впродовж сотень тисяч років є нашим гастрономічним супутником, і на це є причини, які виходять за межі звичайних смакових вподобань і впливають на наше здоров'я.

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На тлі безлічі горіхів та інших апетитних закусок фісташки виділяються не тільки своїм смаком, а й разючим набором корисних властивостей. Ці маленькі горішки входять до раціону людини вже 300 000 років і залишаються улюбленою закускою в усьому світі. І це чудово, адже вони неймовірно корисні для нашого організму, пише Health.

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Фісташки — це міцний фундамент здоров'я нашої травної системи. Вони багаті як на нерозчинну, так і розчинну клітковину, що сприяє регулярному випорожненню та збільшенню кількості кишкових бактерій. Ця харчова клітковина не тільки допомагає налагодити роботу кишківника, а й стимулює вироблення коротколанцюгових жирних кислот (КЛЖК) у кишківнику. КЛЖК вкрай важливі для підтримання здоров'я травної системи: вони підживлюють клітини, підтримують вироблення слизу та зменшують запалення.

Якщо говорити про здоров'я серця, то фісташки — це маленький своєрідний енергетик, сповнений речовинами, що допомагають регулювати кров'яний тиск і покращують рівень ліпідів у крові без побічних ефектів. Вони є чудовим джерелом калію та мононенасичених жирів. Дослідження засвідчили, що включення фісташок до раціону може призвести до значного зниження кров'яного тиску та рівня холестерину, що робить їх безпечним для серця вибором.

Ще одна корисна їхня властивість — здатність захищати від зниження когнітивних здібностей. Ці горіхи містять велику кількість флавоноїдних антиоксидантів, які можуть зменшити пошкодження клітин і запалення в мозку. Дослідження показують, що підвищене споживання флавоноїдів, особливо тих, що містяться у фісташках, пов'язане зі зменшенням ризику зниження когнітивних здібностей.

Фісташки також чудово підходять для підтримки здорового контролю цукру в крові. Завдяки вмісту білка, клітковини та низькому вмісту вуглеводів вони є розумним вибором для підтримки стабільного рівня цукру в крові. Флавоноїди, що містяться у фісташках, пригнічують ферменти, які розщеплюють вуглеводи, запобігаючи стрибкам рівня цукру.

Із точки зору харчування, фісташки — це джерело необхідних корисних речовин. Вони містять білок, корисні жири, клітковину, вітаміни групи В, вітамін Е й деякі мінерали, такі як мідь і залізо. Ці поживні речовини сприяють різним аспектам здоров'я, включно з імунною функцією, виробленням енергії та когнітивним розвитком.

Попри численні переваги фісташок, важливо пам'ятати про потенційні ризики, пов'язані з їх вживанням, особливо тим, хто стежить за кількістю споживаних калорій або страждає на алергію на горіхи. Віддавайте перевагу несолоним сортам, щоб контролювати споживання натрію, а контроль порцій допоможе уникнути переїдання.

Включити фісташки у свій раціон досить легко. Ці горіхи можна їсти як закуску, додавати в салати або використовувати у випічці, вони покращують смак і поживну цінність багатьох страв. Зберегти їхню свіжість дуже просто: їх можна зберігати в холодильнику або морозильній камері протягом тривалого часу.

Від підтримки травлення та здоров'я серця до захисту когнітивних функцій і контролю рівня цукру в крові — фісташки мають цілу низку позитивних впливів на здоров'я. Однак, як і будь-який інший продукт, їх слід вживати помірно, особливо тим, у кого є особливі проблеми з харчуванням.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.