Защитит от диабета и рака: диетолог рассказала о пользе драконьего фрукта

В небольшом фрукте выделяющимся ярким окрасом и невероятным вкусом скрыт целый кладезь полезных веществ, способных защитить наш организм от тяжелейших заболеваний, считают эксперты.

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Питайя занимает особое место в мире фруктов и на это есть свои причины, которые выделяют его на фоне всего разнообразия. Помимо сладкого, чем-то похожего на киви вкуса, это тропическое лакомство обладает огромным запасом полезных веществ, необходимых нашему организму, пишет Forbes.

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Питайя, более известная как драконий фрукт, происходит из семейства кактусовых и выращивается в солнечной Мексике, Центральной Америке и ряде азиатских стран, включая Вьетнам и Филиппины. Данный фрукт можно сравнить с мульивитаминной бомбой. В нем много витамина С, антиоксидантов и других полезных веществ, которые помогают бороться с болезнями и поддерживать иммунную систему в отличной форме, говорит Ким Шапира, диетолог из Лос-Анджелеса. Это эффективный и вкусный способ защитить себя от таких неприятностей, как диабет, болезни сердца и даже рак.

Драконий фрукт также является отличным помощником для нашей пищеварительной системы, благодаря своей роли пребиотика. Попадая в желудок, он подпитывает полезные бактерии в кишечнике, помогая нам лучше переваривать пищу и укрепляя иммунную защиту. Кроме того, в нем много клетчатки, что всегда хорошо для поддержания нормальной работы пищеварительного тракта.

Драконий фрукт отлично справляется и с задачей гидратации нашего организма: его сочное содержимое поможет легко утолить жажду. Однако важно знать меру при его употреблении и не увлекаться. Так, некоторые люди могут почувствовать вздутие живота или газообразование после его употребления. Лучше всего начинать с малой его порции и наблюдать за реакцией вашего организма на новое лакомство.

У крошечной части людей может также обнаружиться аллергия на него, хотя это довольно редкое явление. Тем же, кто страдает диабетом, стоит посоветоваться со своим врачом, прежде чем сделать его частью питания из-за содержания в нем натуральных сахаров.

Благодаря своим способностям бороться с болезнями, полезным свойствам для кишечника и общей питательной ценности, драконий фрукт является отличным кандидатом для включения в диету для многих людей. Главное не забывать прислушиваться к своему организму в момент его употребления и наслаждаться им в меру.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.