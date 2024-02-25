Незаметная и опасная болезнь, поражающая спящих: что такое апноэ и как с ним бороться

Апноэ сна является опасной, но зачастую незамеченной болезнью, поражающей десятки миллионов людей. Если вовремя не диагностировать и не начать лечить ее, рано или поздно она может привести к фатальным последствиям.

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Ученые в свое время обнаружили целый ряд распространенных проблем со здоровьем, вызываемых апноэ во сне, а также разработали методы их контроля и лечения. Это состояние, доставляющее неудобства не только больным, но и их близким, связано с целым рядом серьезных рисков для жизни, заявляют ученые. Более подробное изучение их взаимосвязи с апноэ позволяетт разработать эффективные методы лечения, которые спасут множество жизней, пишет Fox News.

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Одной из наиболее значимых проблем оказалась связь между апноэ сна и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это расстройство, характеризующееся резкими и повторяющимися перерывами в дыхании во время сна, приводит к внезапному и резкому снижению уровня кислорода в крови. Такие перепады оказывают чрезмерную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышая кровяное давление и со временем увеличивая вероятность серьезных сердечно-сосудистых проблем, включая инфаркты, инсульты и аневризмы брюшной аорты.

Апноэ сна проявляется в двух основных формах: обструктивное апноэ сна (ОАС) и центральное апноэ сна (ЦАС). ОАС возникает, когда мышцы горла чрезмерно расслабляются, блокируя поступление воздуха в легкие. ЦСА же возникает из-за того, что мозг не посылает соответствующие сигналы мышцам, отвечающим за дыхание. Такие факторы, как ожирение, большая окружность шеи, а также пагубный образ жизни, например употребление алкоголя и курение, могут повысить риск развития апноэ сна. Это заболевание особенно распространено среди пожилых мужчин.

Эстер Родригес Вильегас, профессор Имперского колледжа Лондона, проливает свет на более широкие последствия запущенного апноэ сна, отмечая корреляцию с сокращением продолжительности жизни. Кроме того, она также указывает на значительное совпадение между апноэ сна и диабетом 2 типа, причем большинство пациентов не знают о своем состоянии. Такая неосведомленность вызывает беспокойство, учитывая данные, указывающие на связь между нелеченым апноэ сна и ухудшением контроля над уровнем сахара в крови, что в конечном итоге усугубляет прогрессирование диабета, говорит Вильегас.

Также нарушение качества сна, связанное с апноэ, значительно снижает нашу дневную продуктивность и концентрацию. Это может повысить риск несчастных случаев, особенно когда речь идет об автомобилях: проигнорированное апноэ является одним из основных факторов, способствующих возникновению автомобильных аварий в Европе, заявляет Вильегас. Эффект от апноэ сильнее всего распространяется на академическую и профессиональную деятельность, где люди с болезнью могут столкнуться с проблемами из-за снижения бдительности и когнитивных способностей.

Дети тоже не защищены от последствий апноэ сна. Так, у них часто проявляются симптомы, напоминающие СДВГ, такие как плохая успеваемость и проблемы с поведением, что представляет опасность постановления неверного диагноза. Психическое здоровье — еще одна область, где апноэ сна накладывает свой отпечаток, поскольку страдающие им люди более склонны к снижению настроения, раздражительности, тревоге и депрессии.

Вильегас также указывает на важность распознавания симптомов апноэ сна, которые варьируются от громкого храпа до более незаметных признаков, таких как сухость во рту или раздражительность и перепады настроения. У детей симптомы могут включать ненормальные позы во сне или трудности в успеваемости в школе.

Варианты лечения апноэ разнообразны, включая использование аппаратов непрерывного положительного давления в дыхательных путях, устройств для расширения нижней челюсти и прочие хирургические вмешательства. Изменения в образе жизни, такие как снижение веса и отказ от употребления алкоголя, также эффективны в борьбе с симптомами.

Несмотря на то, что апноэ сна страдают более 30 миллионов человек, лишь малая часть из них проходит диагностику и получает лечение, что подчеркивает необходимость повышения осведомленности и вовлечения в процесс здравоохранения населения. Вильегас подчеркивает повсеместное влияние апноэ сна на различные аспекты здоровья и нашей повседневной жизни и подчеркивает важность ранней диагностики и комплексного лечения для снижения этих рисков.

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