Залог долголетия и крепкого здоровья: врач перечислила полезные продукты

Продолжительная и здоровая жизнь требует от нас определенных усилий в разных аспектах нашей жизни, но это не что-то недостижимое, считают врачи. Они советуют сфокусироваться на правильном питании.

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Для того, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь не существует какого-то волшебного способа с легкостью укрепить здоровье, улучшение питания и активный образ жизни — это важные шаги в правильном направлении. Врачи советуют сосредоточиться на цельной пище, так как подобрать идеальное сочетание полезных продуктов может оказаться непростой задачей, пишет HuffPost.

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Доктор Линда Шиуэ советует следующие продукты, способные укрепить наш организм и предоставить ему все необходимые питательные вещества без жертвования вкусом блюд:

Крестоцветные овощи. Брокколи, кейл, брюссельская капуста и обычная капуста богаты соединениями, которые борются с воспалением и раком и даже могут помочь включить гены долголетия в вашем организме. Они также богаты магнием и фолатами, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья.

Брокколи, кейл, брюссельская капуста и обычная капуста богаты соединениями, которые борются с воспалением и раком и даже могут помочь включить гены долголетия в вашем организме. Они также богаты магнием и фолатами, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья. Темная листовая зелень. На фоне других продуктов их выделяют за количество клетчатки и полезный для сердца фолат, который также снижает риск развития рака.

На фоне других продуктов их выделяют за количество клетчатки и полезный для сердца фолат, который также снижает риск развития рака. Рыба, богатая жирами. Такая рыба, как лосось и скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами, которые снижают риск сердечных заболеваний и борются с воспалениями. Всего пара порций в неделю могут значительно укрепить ваше сердце и здоровье в целом.

Такая рыба, как лосось и скумбрия, богата омега-3 жирными кислотами, которые снижают риск сердечных заболеваний и борются с воспалениями. Всего пара порций в неделю могут значительно укрепить ваше сердце и здоровье в целом. Цельные злаки. Цельные злаки без преувеличения творят чудеса с вашим сердцем и уровнем сахара в крови, снижая риск сердечных заболеваний, диабета и даже некоторых видов рака, говорится в исследованиях. Это важные углеводы, которые нужны вашему организму.

Цельные злаки без преувеличения творят чудеса с вашим сердцем и уровнем сахара в крови, снижая риск сердечных заболеваний, диабета и даже некоторых видов рака, говорится в исследованиях. Это важные углеводы, которые нужны вашему организму. Оливковое масло премиум качества. Это золотая жила полезных жиров и антиоксидантов. Небольшие порции такого масла в день могут снизить риск серьезных заболеваний, что делает его важным продуктом, помогающим вам достичь долголетия.

Это золотая жила полезных жиров и антиоксидантов. Небольшие порции такого масла в день могут снизить риск серьезных заболеваний, что делает его важным продуктом, помогающим вам достичь долголетия. Ягоды. Ягоды — это сладкие лакомства, которые не повышают уровень сахара в крови благодаря низкой гликемической нагрузке. Они содержат важные антиоксиданты, восстанавливают клетки и поддерживают стабильное и здоровое сердцебиение.

Ягоды — это сладкие лакомства, которые не повышают уровень сахара в крови благодаря низкой гликемической нагрузке. Они содержат важные антиоксиданты, восстанавливают клетки и поддерживают стабильное и здоровое сердцебиение. Ферментированные продукты. Кимчи, комбуча и квашеная капуста полны полезных бактерий, которые укрепляют здоровье вашего кишечника, что связано с более долгой и здоровой жизнью.

Кимчи, комбуча и квашеная капуста полны полезных бактерий, которые укрепляют здоровье вашего кишечника, что связано с более долгой и здоровой жизнью. Орехи и семечки. Это не просто хрустящие и вкусные закуски, ведь в них много белка, клетчатки и жиров, которые борются с сердечными заболеваниями и улучшают работу инсулина в организме. Грецкие орехи особенно хороши для получения растительных омега-3.

Это не просто хрустящие и вкусные закуски, ведь в них много белка, клетчатки и жиров, которые борются с сердечными заболеваниями и улучшают работу инсулина в организме. Грецкие орехи особенно хороши для получения растительных омега-3. Йогурт. Это кладезь белка, кальция и магния. Кроме того, в нем есть ГАМК, которая помогает расслабиться и лучше спать. Греческий йогурт — лучший выбор из-за его дополнительных преимуществ для здоровья, но обычный йогурт также является хорошим кандидатом для укрепления здоровья.

Это кладезь белка, кальция и магния. Кроме того, в нем есть ГАМК, которая помогает расслабиться и лучше спать. Греческий йогурт — лучший выбор из-за его дополнительных преимуществ для здоровья, но обычный йогурт также является хорошим кандидатом для укрепления здоровья. Темный шоколад. Темный шоколад богат антиоксидантами, которые защищают ваше сердце и мозг. Для получения максимальной пользы выбирайте сорта с содержанием какао 75% и более.

Темный шоколад богат антиоксидантами, которые защищают ваше сердце и мозг. Для получения максимальной пользы выбирайте сорта с содержанием какао 75% и более. Бобовые. Чечевица, нут и другие бобовые — отличные источники растительного белка. Они помогают стабилизировать уровень сахара в крови, снижают уровень холестерина и даже могут уменьшить риск развития рака.

Чечевица, нут и другие бобовые — отличные источники растительного белка. Они помогают стабилизировать уровень сахара в крови, снижают уровень холестерина и даже могут уменьшить риск развития рака. Помидоры. Богатые ликопином, помидоры полезны для здоровья сердца и насыщены витамином С для укрепления иммунитета и общего оздоровления организма.

Если вы будете есть эти продукты, то это приведет вас к долгой и здоровой жизни, говорит Шиуэ. Речь тут идет о том, чтобы делать более разумный выбор в пользу полезных продуктов, по одному приему пищи за раз, без необходимости соблюдать мифическую "идеальную" диету.

Ранее Фокус писал о том, как на наш организм влияет всего один прием пищи в день. Один из самых экстремальных видов голодания наносит существенный ущерб нашему здоровью.

Также Фокус писал о том, как наука вынесла приговор диете по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.