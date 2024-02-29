Ароматы, способные спасти жизнь: ученые хотят лечить рак с помощью запахов

Необычный подход для лечения опасных заболеваний разрабатывают ученые, выяснившие, что вдыхая определенные ароматы, мы запускаем процессы, буквально меняющие наши гены.

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С тех пор как во время пандемии COVID-19 мы осознали, насколько важно наше обоняние, ученые начали глубоко изучать мир запахов. Недавно они обнаружили нечто действительно удивительное: запахи таких вещей, как созревающие фрукты или закваска для теста, могут изменять работу наших генов, причем не только в носу, но и во всем теле, запуская процессы, помогающие нашему организму, пишет ScienceAlert.

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Это открытие заставило ученых задуматься о том, что, возможно, с помощью запахов можно бороться даже с такими опасными болезнями, как рак, или предупреждать развитие различных болезней мозга. Речь не идет о замене химиотерапии на обычное нюхание бананов. Это лишь начало пути данного метода — его изучения находится на этапе экспериментов с плодовыми мушками и мышами, а не испытаниях на людях. Кроме того, мы еще многого не знаем о возможных побочных эффектах таких способов стимуляции нашего организма.

Анандасанкар Рэй, ученый из Калифорнийского университета в Риверсайде, сильно удивился, когда результаты исследования намекнули на то, что запахи могут повлиять на гены в тех частях тела, которые вообще не имеют отношения к обнянию. Рэй и его команда использовали соединение под названием диацетил — именно оно придает некоторым продуктам маслянистый запах и используется в попкорне и некоторых смесях для вейпа. Когда они подвергли воздействию диацетила плодовых мушек и мышей, он вызвал шквал активности в их генах, даже в мозге и легких.

HDAC (гистоновая деацетилаза) — это фермент, который помогает контролировать активность генов, изменяя структуру гистонов, белков, вокруг которых обвивается ДНК. Диацетил нарушает работу HDAC, который обычно следит за чистотой и порядком в нашей ДНК. Когда HDAC останавливает свои процессы, гены становятся немного более коммуникабельными. Эта коммуникация может оказаться полезной для лечения некоторых заболеваний, например рака крови, для лечения которого уже используются ингибиторы HDAC.

Они также обнаружили, что диацетил тормозит развитие раковых клеток в чашке Петри и замедляет развитие заболеваний мозга у мух. Это важная новость, поскольку она указывает на то, что обычные запахи могут делать гораздо больше, чем просто помогать нам улавливать определенные ароматы.

Но у диацетила есть и обратная сторона. Вдыхание слишком большого его количества может привести к неприятному заболеванию легких, известному как "попкорновое легкое". Это, странное на первый взгляд, название появилось, потому что первые подобное повреждение легких было обнаружено у работников американских заводов по производству попкорна. На рентгене их альвеолы были похожи на взорвавшийся шарик попкорна. Поэтому Рэй ищет другие пахучие соединения, которые могут быть более безопасными и такими же эффективными.

Также, исследование ученых не было лишено критики. Некоторые эксперты хотели бы глубже изучить, почему и как эти запахи влияют на наши гены. Кроме того, остается под большим вопросом, что произойдет с нашим организмом на генном уровне, если мы будем постоянно находиться рядом с этими запахами. В конце концов, даже все самое хорошее обычно полезно в меру.

Несмотря на критику и текущие недочеты, помимо потенциальных прорывов в медицине, это исследование может изменить ситуацию в мире сельского хозяйства. У растений есть похожие ферменты, контролирующие гены, и они сильно реагируют на химические вещества в воздухе. Может быть, однажды мы будем использовать ароматы, чтобы помочь культурам расти сильнее.

И хотя мы еще не дошли до того, чтобы попросту вдыхать целебные запахи при серьезных заболеваниях, это исследование открывает совершенно новые горизонты для науки, которые могут изменить наше отношение к воздуху, которым мы дышим, и к запахам, с которыми мы сталкиваемся каждый день.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.