Боль в кишечнике останется в прошлом: легкие продукты для чувствительного желудка

Вопрос комфорта нашего кишечника встает остро для миллионов людей каждый день, угрожая нарушить распланированный нами день. Но существует ряд продуктов, способных в корне изменить ситуацию.

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Когда речь идет о правильном питании, особенно при повышенной чувствительности желудка, навигация по меню может показаться прогулкой по минному полю. Каждый съеденный кусочек не дает гарантии того, что день пройдет спокойно и мы не будет жалеть о том, что съели что-то. Эта дилемма становится еще более сложной для тех, кто придерживается растительной диеты, поскольку многие из основных источников веганского белка также печально известны тем, что вызывают расстройство пищеварения. Каждый день нам приходится ходить по натянутой тропинке, балансируя между потребностями в питании и страхом спровоцировать расстройство желудка, пишет Well+Good.

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Термин чувствительный желудок — это обширное понятие, под которое подпадают различные симптомы, такие как вздутие живота, газы и даже более серьезные проблемы, такие как синдром раздраженного кишечника. Зарегистрированный диетолог Бьянка Тамбурелло проливает на эти нюансы свет, объясняя, что к подобному дискомфорту может привести огромное количество факторов, включая чувствительность к определенным продуктам питания и диагностированные заболевания желудочно-кишечного тракта. Сложность, конечно, заключается в точном определении триггеров, которые могут варьироваться от конкретных продуктов до целых групп, что еще больше усложняет поиск комфортной для желудка диеты.

Но почти беспроигрышный вариант при выборе диеты — это сочетание растительных протеинов, которые более дружелюбны к чувствительным желудкам. В этот список входят такие продукты, как овес и ореховые масла. Пищевые дрожжи также не только служат усилителем вкуса, но и добавляют в содержащие их блюда солидную дозу белка. Не стоит забывать и о соевых продуктах, коричневом рисе, спирулине, киноа, семенах чиа и просе — каждый из них предлагает уникальную смесь питательных веществ и белков без побочных эффектов, разрушающих наш кишечник.

Независимо от того, являетесь ли вы веганом или просто хотите включить в свой рацион больше растительной пищи, эти альтернативы дают вам уверенность в беззаботном завтрашнем дне, когда дело касается здоровья желудка, говорит Тамбурелло. Они не только удовлетворяют потребности организма в питании, но и дают возможность делать это без страха неприятных ощущений в области желудка.

Ранее Фокус писал о том, что диета из супов может предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показывает многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о том, как необычная диета из насекомых может улучшить обмен веществ. Несмотря на то, что многие из нас предпочли бы избегать диеты из насекомых, исследователи считают, что она может быть полезной для здоровья.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.