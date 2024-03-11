Обнаружен залог крепкого здоровья: им оказался солнечный свет

Такое обычное явление, как солнечный свет, даже в самый пасмурный день оказалось важным фактором крепкого ночного сна, продуктивного дня и улучшения нашего здоровья.

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Воздействие утреннего света играет ключевую роль в поддержании наших внутренних часов, или циркадных ритмов, в синхронизации. Именно этот ритм подсказывает нам, когда пора просыпаться и когда пора ложиться спать. Нарушение этого естественного цикла, например, просмотр сериалов до поздней ночи, может нарушить наш сон и со временем даже повысить риск возникновения серьезных проблем со здоровьем. С другой стороны, если привести наш распорядок дня в соответствие с этими ритмами, мы станем здоровее, счастливее и умнее, пишет InsideHook.

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Стремление к улучшению качества сна привело ученых к исследованию того, как именно утренний свет влияет на наш режим. Мариана Фигейро из исследовательского центра "Свет и здоровье" утверждает, что пребывание на ярком свету хотя бы в течение часа или двух в начале дня может значительно улучшить качество сна. Об этом также говорится в ее исследовании. Однако больше — не всегда лучше. После двухчасового пребывания на свету его польза для сна начинает ослабевать. Так что, хотя проводить весь день под солнцем не так уж плохо, это не обязательно для того, чтобы хорошо выспаться.

Яркий свет сразу после пробуждения дает сигнал нашему мозгу, что пора начинать день. Этот сигнал запускает цепную реакцию в нашем организме, обеспечивая бодрость в течение дня и готовность ко сну ночью. Но что считается "ярким светом"? Речь идет не об обычном освещении в помещении, а о естественном солнечном свете, который гораздо интенсивнее. Даже в пасмурный день естественный свет на улице превосходит тот, что мы получаем от ламп в помещении.

Внедрение ритуала утреннего света в повседневную жизнь не обязательно должно быть рутиной. Можно просто пить утренний кофе на улице или ездить на работу на велосипеде, а не на автобусе, где зачастую солнечный свет просто не успевает в достаточной мере на нас воздействовать. Если погода или ваш график не позволяют, то в современном мире существуют лампы, имитирующие естественный солнечный свет. Главное поддерживать интенсивное освещение в течение дня, а вечером приглушать свет. Такой подход, наряду с прогулками на свежем воздухе во второй половине дня, может стать билетом не только к более крепкому сну, но и к более энергичному и продуктивному дню.

Ранее Фокус писал об инициативе правительства Нидерландов о бесплатной раздаче солнцезащитных средств. Инициатива направлена на борьбу с растущим уровнем заболеваемости раком кожи в стране.

Также Фокус писал о 10 популярных мифах о раке кожи. Солярии, например, не помогут избежать рака, а только увеличат риск его развития.

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