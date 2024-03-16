Поможет при диабете, но не спасет от рака: мифы и факты о пользе яблочного уксуса

Многие люди считают яблочный уксус универсальной палочкой-выручалочкой на все случаи жизни, однако наука считает, что ему могут приписывать слишком много пользы, многая из которой не подтверждена исследованиями.

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Яблочный уксус многие называют универсальным продуктом, дающим нашему организму различные преимущества — от потери веса вплоть до лечения рака. Однако когда дело доходит до подкрепления этих утверждений научными данными, доказательств оказывается не так много. Эксперты предупреждают, что, хотя некоторые преимущества уксуса все же были отмечены, они часто основаны на предварительных исследованиях, которые не всегда применимы на практике, пишет Daily Mail.

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Одна из областей, где яблочный уксус все же может оказаться полезным — это регулирование уровня сахара в крови. Исследования показывают, что, если принимать его вместе с пищей, богатой углеводами, он может повысить уровень глюкозы и инсулина в крови вскоре после еды. Это многообещающе для тех, кто стремится держать уровень сахара под контролем, что потенциально может помочь избежать диабета. Но яблочный уксус попросту не может полностью заменить лекарства от болезни.

Что касается онкологии", то, несмотря на всю шумиху, нет никаких достоверных доказательств в пользу того, что яблочный уксус может вылечить рак. Исследования в этой области в основном проводятся в лабораторных условиях, а не на живых, дышащих людях. Хотя некоторые лабораторные эксперименты показали, что кислота в уксусе может убивать раковые клетки в чашке Петри, это не означает, что она может уничтожать рак непосредственно в организме человека. Пропасть между лабораторными наблюдениями и лечением рака в реальных условиях слишком велика, и такие утверждения не только не доказаны, но и могут вводить в заблуждение и представлять серьезную опасность для здоровья.

Мир диет и стройных фигур — еще одна область, где яблочный уксус привлекает много внимания. Некоторые исследования показывают, что небольшая ежедневная доза может помочь людям сбросить несколько килограммов в сочетании с диетой с ограничением калорий. Однако эти исследования не являются окончательными, и многие эксперты, в числе которых доктор Дуэйн Меллор, дипломированный диетолог, утверждают, что влияние яблочного уксуса на потерю веса не является значительным или уникальным для этого продукта. Он может оказать небольшое воздействие, но никогда не заменит здорового питания и регулярных физических упражнений.

И наконец, хотя уксус веками использовался для чистки и консервации продуктов благодаря своим антимикробным свойствам, нет достаточных оснований полагать, что его употребление убивает вредные бактерии в вашем организме или борется с высоким кровяным давлением и холестерином. Хотя яблочный уксус и не является чудодейственным средством на все случаи жизни, каким его часто выставляют, он может принести определенную пользу, если правильно использовать его в составе сбалансированной диеты. Однако подходить к тенденциям и трендам в области питания и здоровья стоит критически и желательно консультироваться с медицинскими работниками, прежде чем вносить значительные изменения в свою жизнь.

Ранее Фокус писал о суперпродуктах, которые способны убирать головную боль, бороться с простудой и даже расслаблять мышцы. Яблоко — один из них.

Также Фокус писал о достижениях в анти-эйдж медицине. Ученые выяснили, что растительные флавоноиды, содержащиеся в яблоках, могут помогать с уничтожением стареющих клеток.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.