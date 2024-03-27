Борьба за каждый вдох: способы борьбы с сезонной аллергией перечислили врачи

Сезонная аллергия способна нарушить все наши планы и даже поставить нашу жизнь под угрозу, если с ее симптомами не удается справиться. Но в современном мире есть множество способов борьбы с ней, считают врачи.

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С наступлением весны для многих людей начинается сезон чихания и сопения, вызванных пыльцой деревьев. Прежде чем бежать в аптеку за облегчением, эксперты предлагают несколько домашних тактик и рассказывают о том, что нужно знать о доступных лекарствах, чтобы эффективно облегчить эти надоедливые симптомы аллергии, пишет The New York Times.

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В первую очередь врачи рекомендуют свести к минимуму контакт с аллергенами, например, оставаться в помещении, когда количество пыльцы увеличивается, и придерживаться привычки соблюдать чистоту, например, менять одежду и принимать душ после пребывания на улице. По словам доктора Ниты Огден, аллерголога из Нью-Джерси, простые действия, в том числе использование солевых спреев или горшочков нети для промывания носа, могут значительно улучшить ситуацию. Такой подход, несмотря на некоторую хлопотность, оказался весьма полезным для многих.

Для людей со средней и тяжелой степенью аллергии назальные кортикостероидные спреи часто являются основным методом лечения. Они приносят облегчение, снимая воспаление в пораженных областях без системного всасывания, которое наблюдается при приеме стероидных таблеток. Доктор Джон Мафи, врач первичной медицинской помощи в UCLA Health, подчеркивает эффективность этих спреев и советует использовать их за неделю или две до пика сезона пыльцы. Антигистаминные препараты, доступные в различных формах, снимают зуд и воспаление, и такие эксперты, как доктор Фара Хан, рекомендуют их в качестве быстрого решения в тяжелые дни. Однако с некоторыми старыми препаратами следует быть осторожными из-за возможных побочных эффектов, таких как сонливость и повышенный риск слабоумия.

В тех случаях, когда медикаменты не помогают, следующим шагом может стать иммунотерапия. При таком лечении иммунная система подвергается воздействию все большего количества аллергена, чтобы со временем выработать к нему толерантность. Доктор Огден отмечает, что этот метод, хотя и занимает много времени, предлагает эффективное решение на фоне ухудшения сезонов аллергии, которые, вероятно, усугубляются изменением климата и загрязнением воздуха. Эксперты подчеркивают важность консультаций с медицинскими работниками для эффективного преодоления проблем, связанных с сезонной аллергией.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле появились пыльцевые бури. Исследователи отмечают, что все большее количество людей сталкиваются с аллергией.

Также Фокус писал о том, что аллергия на арахис и орехи станет излечимой. Ученые создали революционный препарат для полного излечения аллергии, и, по их словам, его применение не ограничивается только на этом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.