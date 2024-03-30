Незаметно уничтожает наш мозг: бытовую химию связали с развитием аутизма

Средства для борьбы с микробами содержат вещества, которые оказались ответственны за ухудшение наших когнитивных способностей. Ученые призвали срочно уменьшить их использование.

Related video

Недавнее исследование поставило под сомнение безопасность двух химических веществ, часто встречающихся в предметах домашнего обихода, включая дезинфицирующие средства и мебель, подчеркнув их потенциальную связь с неврологическими расстройствами, такими как аутизм и рассеянный склероз (РС). Исследователи изучили воздействие более 1800 бытовых химикатов, сосредоточив свое внимание на четвертичных аммониевых соединениях (кватах) и фосфорорганических антипиренах, пишет Forbes.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Кваты часто встречаются в таких повседневных продуктах, как средства для мытья тела, смягчители тканей и дезинфицирующие средства, в то время как фосфорорганические антипирены используются в электронике и мебели для придания им огнестойких свойств. Исследование ученых раскрывает, как эти химические вещества взаимодействуют с клетками мозга. Было обнаружено, что кваты убивают олигодендроциты — клетки, отвечающие за формирование защитного слоя вокруг нервных клеток. С другой стороны, фосфорорганические антипирены не дают этим жизненно важным клеткам развиваться должным образом. Поскольку здоровое производство олигодендроцитов имеет решающее значение для работы мозга, нарушение этого процесса было связано с тяжелыми неврологическими заболеваниями, включая рассеянный склероз и аутизм. Пол Тесар из Медицинской школы университета Кейс Вестерн Резерв, один из авторов исследования, подчеркнул, что открытие нового фактора риска развития этих заболеваний указывает на необходимость дальнейшего изучения и регулирования этих химических веществ.

Исследователи надеются, что их выводы приведут к принятию более обоснованных решений относительно использования этих химикатов для защиты здоровья населения. Тем временем Американский институт клининга, представляющий интересы крупнейших производителей чистящих средств, защищает безопасность этих химикатов, подчеркивая, что они проходят тщательное тестирование для получения разрешения.

Споры вокруг кватов и фосфорорганических антипиренов не новы: прошлые исследования показали их негативное влияние на здоровье, включая проблемы с репродуктивной функцией и развитием. Данное же исследование пополнило растущий массив данных, свидетельствующих о том, что, хотя эти химические вещества эффективны в борьбе с микробами, их потенциальное долгосрочное воздействие на здоровье человека, в частности на мозг, нельзя игнорировать. В ходе продолжающихся дебатов данное исследование призывает к балансу между пользой от использования химических веществ в продуктах и их безопасностью, особенно учитывая растущие показатели неврологических расстройств во всем мире.

Ранее Фокус писал о том, может ли испортиться бутилированная вода. Интересуетесь, можно ли пить воду из бутылки, которую вы откопали у себя из старых запасов? Вот что вам нужно знать перед тем как ее открыть.

Также Фокус писал о том, как шум вокруг аспартама затмил более опасный и распространенный канцероген. Пока весь мир беспокоится об аспартаме, другой, более опасный канцероген, метил эвгенол, тихо таится в наших повседневных продуктах.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.