Непомітно знищує наш мозок: побутову хімію пов'язали з розвитком аутизму

Засоби для боротьби з мікробами містять речовини, які виявилися відповідальними за погіршення наших когнітивних здібностей. Учені закликали терміново зменшити їх використання.

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Нещодавнє дослідження поставило під сумнів безпеку двох хімічних речовин, які часто трапляються в предметах домашнього вжитку, включно з дезінфекційними засобами та меблями, наголосивши на їхньому потенційному зв'язку з неврологічними розладами, як-от аутизмом і розсіяним склерозом (РС). Дослідники вивчили вплив понад 1800 побутових хімікатів, зосередивши свою увагу на четвертинних амонієвих сполуках (кватах) і фосфорорганічних антипіренах, пише Forbes.

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Квати часто зустрічаються в таких повсякденних продуктах як засоби для миття тіла, пом'якшувачі тканин і засоби дезінфекції, тоді як фосфорорганічні антипірени використовуються в електроніці та меблях для надання їм вогнестійких властивостей. Дослідження вчених розкриває, як ці хімічні речовини взаємодіють із клітинами мозку. Було виявлено, що квати вбивають олігодендроцити — клітини, що відповідають за формування захисного шару навколо нервових клітин. Із іншого боку, фосфорорганічні антипірени не дають цим життєво важливим клітинам розвиватися належним чином. Оскільки здорове виробництво олігодендроцитів має вирішальне значення для роботи мозку, порушення цього процесу було пов'язане з важкими неврологічними захворюваннями, включно з розсіяним склерозом і аутизмом. Пол Тесар із Медичної школи університету Кейс Вестерн Резерв, один із авторів дослідження, наголосив, що відкриття нового фактора ризику розвитку цих захворювань вказує на необхідність подальшого вивчення та регулювання цих хімічних речовин.

Дослідники сподіваються, що їхні висновки призведуть до ухвалення обґрунтованіших рішень щодо використання цих хімікатів для захисту здоров'я населення. Водночас Американський інститут клінінгу, що представляє інтереси найбільших виробників засобів для чищення, захищає безпеку цих хімікатів, підкреслюючи, що вони проходять ретельне тестування для отримання дозволу.

Суперечки навколо кватів і фосфорорганічних антипіренів не нові: минулі дослідження засвідчили їхній негативний вплив на здоров'я, включно з проблемами з репродуктивною функцією та розвитком. Це ж дослідження поповнило зростання масиву даних, які свідчать про те, що, хоча ці хімічні речовини ефективні в боротьбі з мікробами, їхній потенційний довгостроковий вплив на здоров'я людини, зокрема на мозок, не можна ігнорувати. Під час дебатів, що тривають, це дослідження закликає до балансу між користю від використання хімічних речовин у продуктах і їхньою безпекою, особливо з огляду на зростання показників неврологічних розладів у всьому світі.

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