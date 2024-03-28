Опасное плацебо: добавки не предотвращают развитие рака и болезней сердца

Недавнее изучения большого пласта исследований показало, что распространенные и популярные добавки не эффективны в профилактике рака и сердечных заболеваний, а в некоторых случаях они оказались опасными.

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Прием таблеток для профилактики болезней стал для многих людей обыденным действием, но последние данные могут заставить нас дважды подумать, прежде чем доставать бутылочку с добавками. Недавний проект показал, что у здоровых людей практически нет доказательств в пользу использования различных добавок для предотвращения рака или сердечных заболеваний. Группа, состоящая из экспертов в области первичной медико-санитарной помощи, пролистала горы исследований, сделав вывод, что для обычного человека, не имеющего особых недостатков, эти добавки могут оказаться не таким уж чудодейственным средством, каким их часто представляют, пишет Skeptical Raptor.

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Группа ученых, в состав которых входит Кэрол М. Манджионе, профессор медицины и общественного здравоохранения, возглавляющая отделение общей внутренней медицины и исследований в области здравоохранения, особенно не рекомендует использовать витамин Е и бета-каротин, ссылаясь на четкие доказательства того, что они не снижают риск развития рака или сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в их отчете. Более того, бета-каротин даже был связан с повышенным риском рака легких у некоторых групп населения. Другие добавки, такие как витамины A, C и даже популярный витамин D, получили оценку "недостаточно доказательно", что свидетельствует о значительном разрыве между обещаниями и реальными преимуществами этих продуктов.

Хотя витамин D находится в центре внимания многих научных сообществ из-за его предполагаемой пользы, группа ученых остается неубежденной, указывая на необходимость проведения более надежных исследований. Они также отмечают исключения, такие как прием фолиевой кислоты во время беременности, которая рекомендуется для предотвращения дефектов нервной трубки, подтверждая тот факт, что добавки действительно имеют свое место, но только при определенных обстоятельствах.

Результаты их отчета говорят о том, что ключ к профилактике таких серьезных проблем со здоровьем, как рак и сердечные заболевания, находится далеко не в бутылочке с добавками. Несмотря на соблазн легкого способа избежать опасные заболевания, здоровый образ жизни и диета, подобранные с учетом индивидуальных потребностей, оказываются гораздо эффективнее. Поэтому, прежде чем вкладывать деньги в витамины, группа экспертов советует подумать, не лучше ли потратить свои деньги и здоровье на более ощутимые, проверенные методы профилактики заболеваний.

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