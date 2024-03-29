Удаление груди не понадобится: ученые нашли препараты для профилактики рака молочной железы

Ученые обнаружили, что препараты, которые уже используются для лечения рака, могут стать эффективной альтернативой мастэктомии для женщин.

Related video

Исследователи из Кембриджского университета сделали открытие, которое может изменить подход к профилактике рака молочной железы. Они обнаружили, что женщины, которые являются носителями определенных дефектных генов, известных как BRCA1 и BRCA2, значительно повышающих риск развития рака груди, могут воспользоваться уже существующими препаратами для профилактики этого заболевания, пишет Yahoo News.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Вывод ученых особенно актуален для женщин, у которых вероятность заболеть раком груди из-за этих генетических мутаций составляет около 70%. Традиционно, чтобы снизить этот риск, некоторые женщины решаются на мастэктомию — именно такой выбор сделала Анджелина Джоли в 2013 году, узнав, что является носителем дефектного гена BRCA1.

В новом исследовании проанализированы генетические данные более 800 000 клеток из донорской ткани молочной железы 55 женщин, перенесших операцию по удалению груди. Исследователи, под руководством профессора Валида Халеда, обнаружили, что у женщин с мутациями BRCA1 и BRCA2 иммунные клетки "истощены" и не способны эффективно уничтожать раковые клетки. Это первый случай, когда подобное явление наблюдается у здоровых людей, поскольку ранее истощенные иммунные клетки были характерны только для больных раком на поздних стадиях.

Это позволило ученым предположить, что препараты иммунотерапии, которые в настоящее время уже используются для лечения рака, могут назначаться женщинам из группы риска даже в профилактических целях. Такой подход потенциально может предотвратить возникновение рака и уменьшить необходимость в радикальной мере — мастэктомии, которая может быть как физически, так и эмоционально тяжелой.

Результаты исследования, проведенного кембриджской командой, открывают путь к разработке новых профилактических стратегий против рака молочной железы. Создание атласа клеток молочной железы человека, в котором обнаружен 41 отдельный подкластер клеток, включая истощенные иммунные клетки, представляет собой ценный ресурс для будущих исследований. Это также может привести к улучшению методов ранней диагностики. Хотя препараты иммунотерапии имеют свои побочные эффекты, перспектива их профилактического использования у людей с высоким риском является значительным шагом к победе над заболеванием. Дальнейшие исследования на животных и, возможно, испытания на людях определят жизнеспособность этого подхода, давая надежду тем, кто несет мутации BRCA, избежать тяжелой болезни, не прибегая к хирургическому вмешательству.

Ранее Фокус писал о том, что ученые тестируют вакцину от рака молочной железы. В новом исследовании будут участвовать здоровые люди с высоким риском развития рака молочной железы (МЖ), которые решили добровольно пройти профилактическое удаление МЖ, чтобы снизить риск.

Также Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.