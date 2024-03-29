Видалення грудей не знадобиться: учені знайшли препарати для профілактики раку молочної залози

Учені виявили, що препарати, які вже використовуються для лікування раку, можуть стати ефективною альтернативою мастектомії для жінок.

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Дослідники з Кембриджського університету зробили відкриття, яке може змінити підхід до профілактики раку молочної залози. Вони виявили, що жінки, які є носіями певних дефектних генів, відомих як BRCA1 і BRCA2, що значно підвищують ризик розвитку раку грудей, можуть скористатися вже наявними препаратами для профілактики цього захворювання, пише Yahoo News.

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Висновок учених особливо актуальний для жінок, у яких імовірність захворіти на рак грудей через ці генетичні мутації становить близько 70%. Традиційно, щоб знизити цей ризик, деякі жінки наважуються на мастектомію — саме такий вибір зробила Анджеліна Джолі 2013 року, дізнавшись, що є носієм дефектного гена BRCA1.

У новому дослідженні проаналізовано генетичні дані понад 800 000 клітин із донорської тканини молочної залози 55 жінок, які перенесли операцію з видалення грудей. Дослідники під керівництвом професора Валіда Халеда виявили, що в жінок із мутаціями BRCA1 і BRCA2 імунні клітини "виснажені" та не здатні ефективно знищувати ракові клітини. Це перший випадок, коли подібне явище спостерігається в здорових людей, оскільки раніше виснажені імунні клітини були характерні тільки для хворих на рак на пізніх стадіях.

Це дало змогу вченим припустити, що препарати імунотерапії, які наразі вже використовуються для лікування раку, можуть призначатися жінкам із групи ризику навіть у профілактичних цілях. Такий підхід потенційно може запобігти виникненню раку та зменшити необхідність радикальної міри — мастектомії, яка може бути як фізично, так і емоційно важкою.

Результати дослідження, проведеного кембриджською командою, відкривають шлях до розробки нових профілактичних стратегій проти раку молочної залози. Створення атласу клітин молочної залози людини, у якому виявлено 41 окремий підкластер клітин, включно з виснаженими імунними клітинами, — це цінний ресурс для майбутніх досліджень. Це також може призвести до поліпшення методів ранньої діагностики. Хоча препарати імунотерапії мають свої побічні ефекти, перспектива їх профілактичного використання в людей із високим ризиком є значним кроком до перемоги над захворюванням. Подальші дослідження на тваринах і, можливо, випробування на людях визначать життєздатність цього підходу, даючи надію тим, хто несе мутації BRCA, уникнути важкої хвороби, не вдаючись до хірургічного втручання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тестують вакцину від раку молочної залози. У новому дослідженні братимуть участь здорові люди з високим ризиком розвитку раку молочної залози (МЗ), які вирішили добровільно пройти профілактичне видалення МЗ, щоб знизити ризик.

Також Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик розвитку раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.