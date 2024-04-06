С каждым годом становится опаснее: врачи рассказали, как алкоголь влияет на нас с возрастом

Алкоголизм является серьезной проблемой для миллионов людей, однако в последние годы более старшие поколения все чаще попадают под его влияние. Но с каждым прожитым нами годом алкоголь становится еще большей угрозой.

Related video

В последние годы наблюдается заметный рост потребления алкоголя среди людей в возрасте 65 лет и старше. Эксперты в области здравоохранения считают эту тенденцию тревожной из-за повышенного риска для здоровья, связанного с ней. Согласно врачам и ученым, данное явление не пойдет на спад в ближайшее время, в то время как последствия употребления алкоголя становятся все опаснее с каждым годом, пишет CNN.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Доктор Джордж Ф. Кооб из Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма подчеркивает увеличение числа алкоголиков среди женщин и представителей поколения бэби-бумеров — тех, кто родился в период с 1946 по 1964 год. Этот демографический сдвиг не только меняет статистику употребления алкоголя, но и вызывает опасения врачей по поводу потенциальной нагрузки на системы здравоохранения в связи с серьезными проблемами и опасностями, которые алкоголь представляет для пожилых людей.

С возрастом в нашем организме происходят изменения, которые делают нас более чувствительными к алкоголю. Такие факторы, как замедление метаболизма и уменьшение количества воды в организме, способствуют повышению концентрации алкоголя в крови старших людей по сравнению с молодыми. Доктор Стефани Коллиер из больницы МакЛин в Массачусетсе отмечает, что у пожилых людей снижается содержание фермента, который метаболизирует алкоголь, и именно поэтому с возрастом действие алкоголя становится более выраженным и потенциально более вредным. Такая повышенная чувствительность может негативно сказаться на вождении, памяти, равновесии и даже увеличить риск серьезных травм при падениях.

Продолжение же употребления алкоголя в пожилом возрасте имеет серьезные последствия для здоровья. Помимо непосредственного риска травм при падениях, существует опасность сочетания алкоголя с лекарствами — распространенный сценарий, учитывая, что почти 90% пожилых людей регулярно принимают хотя бы одно лекарство. Алкоголь также может ухудшить иммунную реакцию организма, и эта проблема лишь возросла в связи с прошедшей пандемией COVID-19. Учитывая эти риски, специалисты в области здравоохранения, такие как доктор Коллиер, выступают за сокращение потребления алкоголя или полное воздержание от него, предлагая такие альтернативы, как безалкогольные напитки, как часть более здорового и безопасного образа жизни.

Борьба с употреблением алкоголя среди пожилых людей представляет собой сложную задачу, поскольку признаки злоупотребления или зависимости от него могут быть менее заметны из-за изменений в социальном поведении, таких как выход на пенсию или жизнь в одиночестве. Эксперты в области здравоохранения подчеркивают важность регулярных обследований и бесед об употреблении алкоголя в медицинских учреждениях, чтобы лучше выявлять и контролировать эти риски. Современные рекомендации по здравоохранению предлагают ограничить потребление алкоголя до одного напитка в день для женщин и двух для мужчин, делая акцент на пользе снижения его потребления для людей любого возраста для улучшения общего состояния здоровья и самочувствия.

Ранее Фокус писал о том, что пиво может улучшить работу кишечника. Ученые назвали оптимальную дозу для получения максимальной пользы.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.