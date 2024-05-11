Сможет лечить несколько болезней сразу: ученые разрабатывают универсальную вакцину

Новое исследование ученых сфокусировалось на создании уникальной вакцины, которая сможет бороться даже с будущими болезнями. Ученые надеются, что она сможет предотвратить многие пандемии.

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В постоянном стремлении защитить человечество от будущих пандемий ученые сделали уверенный шаг вперед, создав новый тип вакцины. Она более простая, чем ее предшественники, но при этом необычайно эффективная, способна защитить нас не только от известных коронавирусов, но и от тех заболеваний, которые могут появится в будущем, пишет The Conversation.

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В новой вакцине используется технология, которую называют "белковым суперклеем". Она позволяет объединить в одной вакцине ключевые элементы разных вирусов. Обычно вакцины направлены на один конкретный вирус, однако новый подход нацелен на группу сарбековирусов, в которую входят виновники COVID-19, SARS и других вирусов, происходящих от летучих мышей, которые еще могут представлять угрозу человечеству в будущем.

В основе этой вакцины лежат структуры вируса, известные как рецептор-связывающие домены (RBDs). Это части белка spike вируса, которые он использует для проникновения в человеческие клетки. Сосредоточив внимание на этих RBD, в частности, на тех, которые принадлежат нескольким сарбековирусам, и объединив их в структуру, называемую "квартетом", вакцина обучает иммунную систему распознавать и бороться с несколькими нежелательными гостями одновременно.

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Ранее эта концепция была продемонстрирована с помощью "мозаичных наночастиц", которые показали способность вызывать широкий иммунный ответ против различных видов вирусов. Однако сложность производства этой вакцины в больших масштабах представляла собой серьезную проблему. Прорыв был достигнут благодаря сотрудничеству ученых из университетов Оксфорда, Кембриджа и Калифорнийского технологического института. Они разработали более простой метод создания вакцины, используя "белковую наноклетку" для эффективной доставки этих квартетов. В результате вакцина не только стала проще в производстве, но и потенциально более надежной в защите.

Первые испытания на мышах оказались многообещающими. У них выработались антитела, способные нейтрализовать широкий спектр сарбековирусов, даже тех, которые не были непосредственно включены в дизайн вакцины. Это позволило ученым предположить, что она способна обеспечить защиту от будущих штаммов, которым еще предстоит проявить себя. Кроме того, были сняты опасения, что существующий иммунитет против SARS-CoV-2 может помешать эффективности новой вакцины. Исследование, проведенное под руководством Рори Хилса показало, что даже у мышей, ранее иммунизированных против SARS-CoV-2, она все еще может вызывать сильный иммунный ответ против других сарбековирусов.

Следующим важным этапом станет испытание этой вакцины на людях. Кроме того, технология, лежащая в ее основе, может быть адаптирована для борьбы с другими семействами вирусов, что позволит создать универсальное средство против различных инфекционных угроз, считают авторы. Разработка этой вакцины представляет собой не только научное достижение, но и изменение парадигмы подготовки систем здравоохранения к будущим пандемиям. Стремясь создать библиотеку вакцин против потенциальных пандемических вирусов до того, как они смогут перекинуться на человека, ученые переходят от реактивного к проактивному подходу в подготовке к будущим глобальным вызовам.

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