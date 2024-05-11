Зможе лікувати кілька хвороб одразу: вчені розробляють універсальну вакцину

Нове дослідження вчених сфокусувалося на створенні унікальної вакцини, яка зможе боротися навіть із майбутніми хворобами. Учені сподіваються, що вона зможе запобігти багатьом пандеміям.

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У постійному прагненні захистити людство від майбутніх пандемій учені зробили впевнений крок уперед, створивши новий тип вакцини. Вона простіша, ніж її попередники, але водночас надзвичайно ефективна, здатна захистити нас не тільки від відомих коронавірусів, а й від тих захворювань, які можуть з'явиться в майбутньому, пише The Conversation.

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У новій вакцині використовується технологія, яку називають "білковим суперклеєм". Вона дає змогу об'єднати в одній вакцині ключові елементи різних вірусів. Зазвичай вакцини спрямовані на один конкретний вірус, проте новий підхід націлений на групу сарбековірусів, до якої входять винуватці COVID-19, SARS та інші віруси, що походять від кажанів, які ще можуть становити загрозу людству в майбутньому.

В основі цієї вакцини лежать структури вірусу, відомі як рецептор-зв'язувальні домени (RBDs). Це частини білка spike вірусу, які він використовує для проникнення в людські клітини. Зосередивши увагу на цих RBD, зокрема, на тих, що належать кільком сарбековірусам, і об'єднавши їх у структуру, звану "квартетом", вакцина навчає імунну систему розпізнавати й боротися з кількома небажаними гостями одночасно.

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Раніше ця концепція була продемонстрована за допомогою "мозаїчних наночастинок", які показали здатність викликати широку імунну відповідь проти різних видів вірусів. Однак складність виробництва цієї вакцини у великих масштабах була серйозною проблемою. Прориву було досягнуто завдяки співпраці вчених з університетів Оксфорда, Кембриджа і Каліфорнійського технологічного інституту. Вони розробили простіший метод створення вакцини, використовуючи "білкову наноклітинку" для ефективної доставки цих квартетів. У результаті вакцина не тільки стала простішою у виробництві, а й потенційно надійнішою в захисті.

Перші випробування на мишах виявилися перспективними. У них виробилися антитіла, здатні нейтралізувати широкий спектр сарбековірусів, навіть тих, які не були безпосередньо включені в дизайн вакцини. Це дало змогу вченим припустити, що вона здатна забезпечити захист від майбутніх штамів, яким ще належить проявити себе. До того ж було знято побоювання, що наявний імунітет проти SARS-CoV-2 може перешкодити ефективності нової вакцини. Дослідження, проведене під керівництвом Рорі Гілса, показало, що навіть у мишей, раніше імунізованих проти SARS-CoV-2, вона все ще може викликати сильну імунну відповідь проти інших сарбековірусів.

Наступним важливим етапом стане випробування цієї вакцини на людях. Технологія, що лежить у її основі, може бути адаптована для боротьби з іншими родинами вірусів, що дасть змогу створити універсальний засіб проти різних інфекційних загроз, вважають автори. Розробка цієї вакцини — це не тільки наукове досягнення, а й зміна парадигми підготовки систем охорони здоров'я до майбутніх пандемій. Прагнучи створити бібліотеку вакцин проти потенційних пандемічних вірусів до того, як вони зможуть перекинутися на людину, вчені переходять від реактивного до проактивного підходу в підготовці до майбутніх глобальних викликів.

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