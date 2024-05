Проникнет куда угодно: ученые создали гибкого робота-гусеницу на основе оригами (фото)

Необычный робот, способный превращаться в рой маленьких и собираться обратно по команде может быть применен во многих областях. Он сможет стать как отличным спасателем, так и незаменимым помощником строителей и инженеров.

Ученые из Принстонского университета разработали робота, вдохновленного гусеницей, который имитирует гибкость и движения мягкотелых существ, созданных самой природой. Интегрировав в конструкцию принципы оригами, команда создала робота, который может скручиваться, изгибаться и вытягиваться, чтобы ориентироваться в сложных условиях, что делает его потенциальным дополнением для спасательных работ и различных ремонтных работ, пишет StudyFinds.

Созданный учеными робот состоит из цилиндрических сегментов, соединенных по схеме оригами Креслинга, что позволяет каждому сегменту самостоятельно скручиваться в сплющенный диск, а затем возвращаться в исходную форму. Такая уникальная структура позволяет роботу не только ползать вперед и назад, но и поднимать предметы, удлиняться или разделяться на более мелкие сегменты. Его особенности были подробно описаны авторами в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Туо Чжао, постдокторский исследователь из Принстона, объяснил, что каждый сегмент функционирует как индивидуально, так и как часть большого коллектива. Они могут отсоединяться, общаться и собираться по команде, по сути, функционируя как рой мини-роботов. Этому способствуют магниты, которые помогают сегментам плавно соединяться и разъединяться.

Робот состоит из сегментов, которые могут складываться в плоский диск и расширяться в цилиндр Фото: Frank Wojciechowski/Princeton University

Интригующим аспектом этой технологии является ее потенциальное применение в областях, требующих адаптируемой и ремонтируемой робототехники. Глаусио Паулино, профессор факультета гражданского и экологического строительства Принстона, отметил способность робота "расти, восстанавливаться и адаптироваться по требованию", предполагая, что в будущем они смогут работать в более динамичных и непредсказуемых средах.

Решая важную задачу в области мягкой робототехники, команда в сотрудничестве с исследователями из Государственного университета Северной Каролины разработала систему управления, которая включает в себя нагрев полосок из жидкокристаллического эластомера и полиимида для инициирования движений. Этот механизм позволяет точно контролировать форму и движения робота, открывая возможности для будущего повышения скорости и эффективности без потери присущей роботу гибкости. В будущем этот гибкий робот может спасти не одну жизнь и стать участником многих грандиозных проектов.

